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Kırtasiye malzemesinin seçimi de en az sosyal mesafe kadar önemli

İHA

Okula dönüş hazırlıklarının başlamasıyla birlikte çocukları okul heyecanı sararken, veliler de ekonomik ve sağlık konusunda kara kara düşünmeye başladı. Velilerin özellikle TSE ve CE amblemi olmayan ürünleri tercih etmemesi gerektiğini belirten BKM Kitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen, kırtasiye malzemeleri seçiminin en az sosyal mesafe kadar önemli olduğunu söyledi.

Kırtasiye malzemesinin seçimi de en az sosyal mesafe kadar önemli

Okula dönüş hazırlıklarının başlamasıyla birlikte çocukları okul heyecanı sararken, veliler de ekonomik ve sağlık konusunda kara kara düşünmeye başladı. Velilerin özellikle TSE ve CE amblemi olmayan ürünleri tercih etmemesi gerektiğini belirten BKM Kitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen, kırtasiye malzemeleri seçiminin en az sosyal mesafe kadar önemli olduğunu söyledi.
Kırtasiye ve okul araç gereçleri alışverişine çıkan velilere tavsiyelerde bulunan BKM Kitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen, "Öğrenciler için hazırlanan ihtiyaç listeleri okullar tarafından velilere iletiliyor ve çoğunlukla temel ihtiyaçlar kalem, silgi, defter, boya kalemi başta geliyor. Bunların yanı sıra su matarası, beslenme çantası, okul çantası gibi ürünler de alınıyor. Kırtasiye malzemelerinde kullanılan fitalatlar ve azo boyalar gibi ağır kimyasalların olduğu ürünlere getirilen bir standart var. Belirlenen miktarı aşmaması koşuluyla zararlı olmayan bu kimyasalların hangi üründe doğru kullanıldığını anlamak için ürünün üzerinde bulunan amblemlere dikkat etmeliler. Veliler özellikle TSE ve CE amblemi olmayan ürünleri tercih etmemeli. Ayrıca çantalarda ağır boya kokan ve boyası çıkan ürünleri satın almamalıdır. Uzmanlar bu tip ürünlerin sağlık üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu özellikle vurguluyor" dedi.
BKM Kitap Mağazalarında bu tür merdiven altı markaları kalite standartlarına uymaması sebebiyle bulundurmadıklarını belirten Ekmen, "Velilere ve çocuklara da satış kaygısı gütmeden bütün bu sebepleri açıklıyor ve kaliteli ürünleri tercih etmelerinin önemini vurguluyoruz. Özellikle velilerin önemsemesini istediğimiz konu da aldıkları ürünlerin fiş veya faturalarını saklamaları ve satın aldıkları ürünlerin ihracatçı firma bilgilerinin ve iletişim adresinin olduğu ürünleri tercih ederek bir sorun yaşadıklarında haklarını arayabilecekleri muhatap bulmaları oluyor. Kırtasiye malzemeleri seçimi en az sosyal mesafe kadar önemli. Çünkü yaş itibariyle çocuklar bilinçsiz bir şekilde kalemleri veya silgileri ısırabiliyor. Direkt olarak temas ediyor. Bu sebeple ailelerin bilinçli bir tüketim yapmaları önemli oluyor. Özlüce mağazamızda sadece kırtasiye kategorisinde 30 binden fazla ürün var. Bir öğrenci, velisiyle bu kapıdan girdiğinde bütün okul ihtiyaçlarını tamamlayarak gidebilir. Ayrıca oyuncak, hobi malzemeleri, yetişkin kutu oyunları, ofis malzemeleri ve tabii ki milyonlarca kitaba da ulaşabilir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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