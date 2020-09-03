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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’yı göklerde temsil edecekler

İHA

Bursa’yı göklerde temsil edecekler

Bu yıl Gaziantep’te yapılacak TEKNOFEST’e Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi’ndeki atölyede hazırlanan üniversiteli gençler, yaptıkları insansız hava araçları ile yarışmada Bursa’yı temsil edecekler. TEKNOFEST için gençlere her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışma öncesi gençlere başarılar diledi.
Gaziantep’te bu yıl 24 27 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) Bursa adına katılacak olan Uludağ Üniversitesi Proje ve Mühendislik Topluluklarından üç farklı ekip, çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi’ndeki atölyelerinde tamamladı. Çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sürdüren ekiplerden Genç Mühendisler Topluluğu İnsansız Sistemler Ekibi yarışmaya bu yıl ‘döner kanatlı insansız hava aracı ve dron iha’ ile katılacak. Geçen yıl da TEKNOFEST’te 150 takım arasında finale kalan bu ekip, bu yıl birincilik kazanmayı hedefliyor. İTÜ ve Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin işbirliğiyle oluşturulan Roket Takımı ise TEKNOFEST Roket Yarışması’na ‘alçak irtifa’ kategorisinde katılacak. İnsansız Hava ve Kara Araçları Topluluğu ise yarışmada dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracıyla Bursa’yı temsil edecek.
Gençlere tam destek
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte yarışmaya hazırlanan gençleri Görükle Gençlik Merkezi’ndeki atölyelerinde ziyaret etti. Gençlerin çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, Milletvekili Kılıç ile birlikte yarışmaya katılacak bir insansız hava aracının test uçuşunu da gerçekleştirdi. Roket başlığının gövdeden ayrılma testini de dikkatle izleyen Başkan Aktaş, daha sonra atölyeye geçerek, buradaki çalışmaları da yerinde gördü. Gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, “Ülkemizin geleceği adına heyecan duydum. Yüksek teknolojiyi, insansız hava araçlarını, SİHA’ları üretecek bir nesli burada gördük. Bu vesileyle gençlerimizi kutluyorum. Gerek Gaziantep’e gidiş geliş noktasında gerekse de bazı teknik malzemeler konusunda talepleri oldu. Bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında da gerekli desteği sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da gençlerimizin yanında olacağız. Onların başarısı, Bursa olarak bizim başarımız. İmkan sağlandığında ne kadar ciddi güzelliklerin ortaya çıktığı hep birlikte görürüz. Yarışmaya katılacak gençlerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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