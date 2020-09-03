Bursa'da mobilya atölyesi, alev alev yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Ağaç İşleri Mobilya Sanayisi 16´ncı Sokak´ta bulunan mobilya atölyesinin zemin katında, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Atölyede bulunan tüm malzemeler, kullanılamaz hala geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-03 10:41:38
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