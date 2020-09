Hafif ticari aracın kamyonete çarpma anı kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'da, düğün konvoyundaki hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapan kamyonete çarptı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, pazartesi günü, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi´nde meydana geldi. Düğün konvoyunda yer alan ve hatalı olarak şerit değiştiren Şükrü C. (35) yönetimindeki 16 F 8806 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 YA 113 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Şükrü C. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Şükrü C.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Şükrü C., tedavisinden 1 gün sonra hastaneden taburcu edildi. Kaza anının ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-03 10:55:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.