Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´da Nazım Ergün´e (65) ait tek katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Paşalar Mahallesi´nde, dün öğle saatlerinde çıktı. Nazım Ergün´e ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede bütün evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-09-03 12:40:39



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