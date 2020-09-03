Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şohoğlu: “İstediğimiz rakamlara gelebilmemizin yolu üretmekten geçiyor” TÜGİAD Başkanı Şohoğlu enflasyon rakamlarını değerlendirdi

İHA

Şohoğlu: “İstediğimiz rakamlara gelebilmemizin yolu üretmekten geçiyor” TÜGİAD Başkanı Şohoğlu enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Ağustos Ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, ekonomistler tarafından TÜFE’de yüzde 0,96’lık artış beklentisinin altında kalarak yüzde 0,86 olarak gerçekleşen ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Anıl Alirıza Şohoğlu, yaşanan pandemi sürecinin beraberinde getirdiği olumsuzluklara rağmen devletin verdiği desteklerin enflasyon oranlarındaki artışın beklentilerin altında kalmasını sağladığını belirtti. Anıl Alirıza Şohoğlu, yıllık enflasyon yüzde 11,77 olurken yurtiçi ÜFE’nin ağustos ayında yüzde 2,35 oranında arttığını hatırlatarak, “Bu oran yıllık bazda yüzde 11,53 olarak gerçekleşti” dedi.
TÜGİAD Başkanı Şohoğlu, enflasyon oranlarındaki dengelenmenin üreticiyi desteklemekle sağlanabileceğini belirtti. Şohoğlu, “Ülkemizin güçlü geleceği ancak üretimle inşa edilebilecektir. Dünyayı saran pandemi krizi gerek devletimizin destekleri gerekse de sanayicilerimizin sağlam duruşları ile üretim ve istihdam bakımından mümkün olan en az yara ile atlatılmaya çalışıldı. Yeni serbesti döneminde de yeni teşvik ve destek programlarıyla sanayicilerin ve üreticilerin yanında olunması önemli. İhracat, büyüme ve dolayısıyla enflasyon rakamlarında istediğimiz seviyelere gelebilmemizin tek yolu üretmekten geçiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaçla yakalandılar
YEREL HABERLER Yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaçla yakalandılar
Bir ev böyle küle döndü
YEREL HABERLER Bir ev böyle küle döndü
Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle ...
Limak Enerji'den 'Enerji Danışmanı' uygulaması
YEREL HABERLER Limak Enerji'den 'Enerji Danışmanı' uygulaması
Bursa'da narkotik operasyonu: 3 tutuklu 1 adli kontrol
YEREL HABERLER Bursa'da narkotik operasyonu: 3 tutuklu 1 adli ...
Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle ...
Bursa'da kayalıktan düşen çoban helikopterle kurtarıldı Bursa'da yaralı çoban helikopterle böyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da kayalıktan düşen çoban helikopterle ...
Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklaması
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ...
Durdu: "Hızlı tren Gemlik'ten gidiyor"
YEREL HABERLER Durdu: "Hızlı tren Gemlik'ten gidiyor"
Bursa’da ‘Yalın Belediyecilik’ eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Bursa’da ‘Yalın Belediyecilik’ eğitimleri sürüyor
Hafif ticari aracın kamyonete çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın kamyonete çarpma anı kamerada
Görükle'nin Yeni Trend'i gün sayıyor
YEREL HABERLER Görükle'nin Yeni Trend'i gün sayıyor
Bursa'da mobilya atölyesi, alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya atölyesi, alev alev yandı
Tofaş'a 8 ödül birden İnsan kaynakları alanındaki öncü uygulamaları Tofaş’a 8 uluslararası ödül getirdi
YEREL HABERLER Tofaş'a 8 ödül birden İnsan kaynakları alanındaki ...
Göl çekildi kaynak pınarlar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Göl çekildi kaynak pınarlar ortaya çıktı
Eşi ve avukat patronunu vuran koca, avukatlarını azledince savunma yapamadı
YEREL HABERLER Eşi ve avukat patronunu vuran koca, avukatlarını ...
Bursa’yı göklerde temsil edecekler
YEREL HABERLER Bursa’yı göklerde temsil edecekler
Kırtasiye malzemesinin seçimi de en az sosyal mesafe kadar önemli
YEREL HABERLER Kırtasiye malzemesinin seçimi de en az sosyal mesafe ...
'Sıfır atık'ta Nilüfer birinci
YEREL HABERLER 'Sıfır atık'ta Nilüfer birinci
Enerji tasarrufu seferberliği
YEREL HABERLER Enerji tasarrufu seferberliği
Çocuğunuzun horlamasını hafife almayın
YEREL HABERLER Çocuğunuzun horlamasını hafife almayın
Yıldırım Meclisi'nde üreme tartışması Muhalefetin Suriyeliler için "Çok çabuk ürüyorlar" ifadesi tartışmaya sebep oldu
YEREL HABERLER Yıldırım Meclisi'nde üreme tartışması Muhalefetin ...
Bursa'daki kaza hem düşündürdü hemde üzdü...O anlar kamerada Kontrolden çıkan motosiklet önce sağ sola savruldu daha sonra araca çarptı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'daki kaza hem düşündürdü hemde üzdü...O anlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X