Migren atalarından kurtulmaya cerrahi yöntem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Migren atalarından kurtulmaya cerrahi yöntem

İHA

Migren atalarından kurtulmaya cerrahi yöntem

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Seçkin, insanların hayatını kâbusa çeviren migrenin cerrahi manevralarla tekrarlanmasını önlediğini söyledi.
Migren tedavisinde yeni bir yöntem olan migren cerrahisinin önemini anlatan Özel Medicana Bursa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Seçkin, "Migren baş ağrıları, aralıklı olarak ortaya çıkan, tedavisiz ya da tedavinin etkin olamaması sebebiyle saatlerce, hatta bazen bir iki gün sürebilen, genellikle tek taraflı yerleşim gösteren, zonklayıcı özellikte, kişinin günlük yaşam aktivitelerini engelleyecek derecede şiddetli ve başın hareketleri ile artan baş ağrılarıdır. Bu ağrılar sırasında kişinin bulantı ve kimi zaman kusması olabilmekte, ışık ve ses gibi uyaranlardan rahatsız olduğundan çoğu zaman loş ve sessiz bir odada uzanmayı tercih etmektedir. Migren baş ağrısının insanların yüzde 15'inde görüldüğü tahmin edilmektedir. Kadınlarda erkeklerden çok daha sıktır. Migren tipleri bir insandan diğerine değişir. Farklı belirtiler ve sayısız tetikleyiciler vardır. Migrenler atakları sonlandıran veya başlamalarını engelleyen ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Ama bazı hastalarda hiçbir ilaç ile yeterli kontrol veya önleme sağlayamaz. İlaçlarla ağrıları kontrol altına alınan bazı hastalar ise ilaçların yan etkilerinden rahatsızdır" diye konuştu.
Bazı hastalarda migrenlerin sebebi baş ve boyunda bazı sinir uçlarının uyarılması olduğunu belirten Seçkin, "Bu uyarılmaya sinirlerin geçtiği kasların sinirleri sıkıştırması sebep olur. Kaslar siniri sıkıştırarak enflamasyona sebep olur ve nihayetinde migren atağı gelişir. Bu sinir uçları baş ve boynun iyi bilinen bölgelerinde yerleşmiştir ve alın bölgesi, şakak bölgesi, baş arkası ve burun bölgesi olarak bilinen dört bölgede bulunurlar. Bunlar çevresel migren tetikleyicileri olarak bilinir" dedi.
Dr. Hakan Seçkin, "Migren cerrahisi kasların sinirlerde oluşturduğu kompresyon veya sıkıştırmayı azaltma prensibi ile etki gösterir. Sinirler üzerindeki basıncın azaltılması migren ataklarının başlamasını engelleyebilir veya en azından tetikleyici etkeni zayıflatarak migrenlerin daha az sıklıkla ortaya çıkmasına ve daha hafif olmasına yardımcı olabilir. Bu tetik noktaları ilk olarak tetik noktası bölgelerine ağrı kesici veya botoks enjeksiyonları yapılarak belirlense de çoğu zaman hasta şikâyetlerinden sorumlu bölgeler belirlenebilir. Hastada botoks tedavisine pozitif yanıt alındığında bu tetik noktaları şakak bölgesi ve baş arkasına saç hatları tarafından saklanan küçük kesiler aracılığı ile cerrahi olarak tedavi edilir. Tetik noktasını rahatlatmak için kasların sıkan kısmı kısmen veya tamamen çıkarılır. Bazı durumlarda eğer sinir yeterince küçükse ve kaybı herhangi bir işlev kaybına sebep olmayacaksa o sinir çıkarılabilir. Her şartta bu cerrahi manevralar migrenin tekrarlanmasını önler" şeklinde konuştu.
Migren cerrahisi kişiye ve yakınmalarına bağlı bir cerrahi işlem olduğunu belirten Seçkin, "Kişinin yakınmalarının yerleşimine bağlı olarak bir veya birkaç noktada tetik noktalar serbestleştirilebilir. Migren cerrahisi kimi olgularda ciddi iyilik hali sağlasa da bu tüm olgular için geçerli olmayabilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, hastaların üçte birinde tam iyileşme sağladığını göstermektedir. Ama vakaların yüzde 90'ında hastalarda migren ataklarının sayı, ciddiyet ve süresinde belirgin azalma olur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şohoğlu: “İstediğimiz rakamlara gelebilmemizin yolu üretmekten geçiyor” TÜGİAD Başkanı Şohoğlu enflasyon rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Şohoğlu: “İstediğimiz rakamlara gelebilmemizin yolu ...
Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaçla yakalandılar
YEREL HABERLER Yeşil reçeteyle satılan 5 bin ilaçla yakalandılar
Bir ev böyle küle döndü
YEREL HABERLER Bir ev böyle küle döndü
Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle ...
Limak Enerji'den 'Enerji Danışmanı' uygulaması
YEREL HABERLER Limak Enerji'den 'Enerji Danışmanı' uygulaması
Bursa'da narkotik operasyonu: 3 tutuklu 1 adli kontrol
YEREL HABERLER Bursa'da narkotik operasyonu: 3 tutuklu 1 adli ...
Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle ...
Bursa'da kayalıktan düşen çoban helikopterle kurtarıldı Bursa'da yaralı çoban helikopterle böyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da kayalıktan düşen çoban helikopterle ...
Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklaması
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ...
Durdu: "Hızlı tren Gemlik'ten gidiyor"
YEREL HABERLER Durdu: "Hızlı tren Gemlik'ten gidiyor"
Bursa’da ‘Yalın Belediyecilik’ eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Bursa’da ‘Yalın Belediyecilik’ eğitimleri sürüyor
Hafif ticari aracın kamyonete çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın kamyonete çarpma anı kamerada
Görükle'nin Yeni Trend'i gün sayıyor
YEREL HABERLER Görükle'nin Yeni Trend'i gün sayıyor
Bursa'da mobilya atölyesi, alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya atölyesi, alev alev yandı
Tofaş'a 8 ödül birden İnsan kaynakları alanındaki öncü uygulamaları Tofaş’a 8 uluslararası ödül getirdi
YEREL HABERLER Tofaş'a 8 ödül birden İnsan kaynakları alanındaki ...
Göl çekildi kaynak pınarlar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Göl çekildi kaynak pınarlar ortaya çıktı
Eşi ve avukat patronunu vuran koca, avukatlarını azledince savunma yapamadı
YEREL HABERLER Eşi ve avukat patronunu vuran koca, avukatlarını ...
Bursa’yı göklerde temsil edecekler
YEREL HABERLER Bursa’yı göklerde temsil edecekler
Kırtasiye malzemesinin seçimi de en az sosyal mesafe kadar önemli
YEREL HABERLER Kırtasiye malzemesinin seçimi de en az sosyal mesafe ...
'Sıfır atık'ta Nilüfer birinci
YEREL HABERLER 'Sıfır atık'ta Nilüfer birinci
Enerji tasarrufu seferberliği
YEREL HABERLER Enerji tasarrufu seferberliği
Çocuğunuzun horlamasını hafife almayın
YEREL HABERLER Çocuğunuzun horlamasını hafife almayın
Yıldırım Meclisi'nde üreme tartışması Muhalefetin Suriyeliler için "Çok çabuk ürüyorlar" ifadesi tartışmaya sebep oldu
YEREL HABERLER Yıldırım Meclisi'nde üreme tartışması Muhalefetin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X