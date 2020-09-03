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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’nın çiftçi pazarı açılıyor 17 ilçenin ürünü bu pazarda satılacak

İHA

Bursa’nın çiftçi pazarı açılıyor 17 ilçenin ürünü bu pazarda satılacak

Bursa’nın 17 ilçesinde üretilen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşacağı ilk ve tek pazar olan “Çiftçi Pazarı”, 6 Eylül Pazar günü açılıyor.
Bursalı çiftçilerin ürünlerini aracısız olarak doğrudan tüketicilerle buluşturacağı Çiftçi Pazarı, Osmangazi’de kurulacak. Bursa Ovası’nda gerçekleştirilen ziraî faaliyetleri hareketlendirmek adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ‘çiftçi pazarı’ protokolü imzalayan Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın gerçek anlamda ilk Çiftçi Pazarı’nı 6 Eylül Pazar günü Çarşamba Pazarpark’ta kuruyor. Bursa’nın 17 ilçesinden gelen çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilecek kimlik kartlarıyla Çiftçi Pazarı’nda ürünlerini satabilecek. Tarım şehri Bursa’daki önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Çiftçi Pazarı, 6 Eylül’den itibaren her hafta Pazar günü vatandaşlara hizmet verecek.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Çarşamba Pazarpark’ta kurulacak Çiftçi Pazarı’nda Bursa’nın dört bir yanında yetişen ürünlerin en taze ve en ekonomik hâliyle vatandaşla buluşacağını belirterek, “Bursa’mızın 17 ilçesinde yetiştirilen ürünler doğrudan tüketiciye sunulacak. 6 Eylül’de hizmete geçecek pazarımızda taze ve sağlıklı ürünler yer alacak. Üreten şehir Bursa’da gerçek manada ilk defa çiftçi pazarı kuruluyor. Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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