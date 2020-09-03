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Bursa'da kızılcık hasadı başladı

DHA

Bursa'da kızılcık hasadı başladı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kızılcık hasadı başladı. Bahçeden toplanan kızılcık, 7 ile 8 lira arasında alıcı buluyor.
İnegöl´de son yıllarda üretimi artan ve değer kazanan kızılcıkta hasat başladı. Rekoltenin yüksek olduğu kırsal Süle Mahallesi´nde çiftçileri ziyaret eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Son yıllarda kızılcık üretiminde ilerleme var. Pazar sorunumuz da yok. Önümüzdeki yıllarda üretimin artacağını düşünüyoruz" dedi.
"7-8 LİRADAN ALICI BULUYOR"
İlçede yetiştirilen yaklaşık 90 farklı ürün ile ekonomik değer elde edildiğini belirten Çelik, "Bu ürünlerden biri de kızılcık. Özellikle son yıllarda İnegöl´de kızılcık üretiminde bir ilerleme var. Bu yıl itibariyle sadece Süle Mahallemizde 300 ton üretim bekleniyor. Diğer köyleri de sayarsak bu rakam 400 tona çıkabilir. Tabi önümüzdeki yıllarda inşallah daha büyük rakamlara çıkabiliriz. Kızılcığın pazar sorunu da yok, ortalama 7-8 liradan alıcı buluyor. Ben çiftçilerimize bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.
"BU SEZON REKOLTE YÜKSEK"
Üretici Canip Çiçek de, "Mahallemizde 15 gündür kızılcık hasadımız devam etmekte.  Kızılcıkta iki çeşit olarak pazara hitap ediyoruz. Pazar sorunumuz da yok, İzmir İstanbul, Eskişehir gibi illere ürünümüz gidiyor. Rekoltemiz yüksek ve ilerleyen yıllarda daha fazla rekolte bekliyoruz. Sağlık olarak da C vitamini bakımından zengin ve çok faydalı bir ürün. Diğer kırsal mahalleler de bizden örnek alıp ürün yetiştirebilir" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-03 15:11:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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