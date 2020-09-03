Hazır yemek sanayii en güvenilir sektör

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, koronavirüs salgınının toplumda hijyen konusundaki hassasiyeti artırdığını belirterek, özelikle gıda sektöründe güven unsurunun ön plana çıktığını söyledi. Başkan Dönmez, hazır yemek ve catering sektörünün halen devam eden salgın sürecinin en güvenilir sektörlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Yaptığı açıklamada hazır yemek sektörünü güvenirlik açısından değerlendiren BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, hazır yemek ve catering hizmeti alan kişi ve kurumların sektörle ilgili en küçük bir kuşkusu olmaması gerektiğini belirtti. Hazır yemek sektörünün hizmet koşulları gereği zaten temizlik ve hijyen konusunda hassasiyet gerektirdiğini, salgın öncesinde de bu koşulların sağlandığını kaydeden Başkan Dönmez, ancak hizmet alınan firmaların lisanslı ve ruhsatlı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Hazır yemek ve catering sektörünün salgın nedeniyle oluşan yeni koşullara uyumda en hazır sektörlerden biri olduğunu ifade Dönmez, şunları dile getirdi:

“Hizmet koşullarımız zaten güvenli gıda ve toplum sağlığı açısından azami derecede hassasiyet göstermemizi gerektiriyor. Sektörümüzde hijyen ve sanitasyon kurallarına geçmişte de çok önem veriliyordu. Maske, bone, galoş, eldiven ve dezenfaktan kullanımı, kullanılan ekipmanların temizliği, kullanım alanlarının havalandırılması gibi birçok uygulama konusunda benimsenmiş kültürel birikimlerimiz ve alışkanlıklarımız var. Bunlar, hem yasal zorunluluk, hem vicdani açıdan sektörün vazgeçilmezleridir.

Yeni süreçte, güvenli gıda konusunda toplumsal hassasiyetin artmasını sektörümüz açısından olumlu bir gelişmiş olarak görüyoruz. Salgına en hazır sektör olarak yeni dönemde de küçük çaplı bazı ilave önlemlerle güvenilir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Tek kişilik yemek menüleri, paketlenmiş ve tek kullanımlık ekmek sunumu, çatalkaşık bıçakların paket halinde kullanımı, tek kullanımlık su servisi gibi yeniliklerle salgına karşı tedbirlerimizi artırdık.

Müşterilerimiz, lisans ve ruhsat sahibi firmalardan alacakları hizmette en küçük endişe duymasınlar. Gıda mühendisi, diyetisyeni ve kalite ve temizliği ön plana alan uzman ekiplerimizle müşterilerimize en güzel hizmeti sunmaktayız.”

Coşkun Dönmez, açıklamasında her sektörde olduğu gibi hazır yemek ve catering sektöründe de merdiven altı diye tabir edilen lisanssız firmaların olabileceğine işaret ederek, bu tür firmaların yasalar kapsamında faaliyet gösteren üyelerine karşı haksız rekabet yaptıklarını söyledi. Başkan Dönmez, ruhsatsız işletmelerin kendilerine bildirilmesi halinde, dernek olarak yasal girişimde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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