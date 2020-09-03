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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ULUTEK teknopark çalışmaları ile yön vermeye devam ediyor

İHA

ULUTEK teknopark çalışmaları ile yön vermeye devam ediyor

ULUTEK Teknopark, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Derneği’nin (TGBD) ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında Dumlupınar Teknokent çalışanlarını ağırlayarak çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu kapsamında kurulan TGB’ler arasında işbirliğinin geliştirilmesi; TGB’lerin birbirleriyle olan iletişiminin, bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi; olgun, gelişmekte olan ve yeni kurulan TGB'ler arasında sinerji oluşturulması için daha önce Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) tarafından yürütülen mentormentee eşleşmesi projesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, koordinasyonu TGBD tarafından yürütülmek üzere mevcut 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesini kapsayacak şekilde yeniden kurgulanarak uygulamaya konulmuş ve bu kapsamda mentormentee eşleşmeleri yapılmış ve bu kapsamda Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesine Mentör olarak atandı.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Derneği’nin birlikte hayata geçirdiği ‘Mentor Mentee Eşleşmesi’ Projesi kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne bağlı Dumlupınar Teknokent çalışanları, ULUTEK Teknopark yetkililerinden işleyişleri hakkında bilgi aldı. ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. İrfan Karagöz, Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, yönetici ve çalışanların katılımları ile gerçekleştirilen programda Dumlupınar Teknokent çalışanlarına 4691 Sayılı Kanuna göre Teknopark işleyişi, fiziki ve sosyal alanlar, kuluçka ve teknoloji transfer ofisi hizmetleri ile işletme ve işleyiş yapısı hakkında bilgi verildi.
Tecrübe ve bilgi paylaşımı esaslı verimli bir programa imza attıklarını belirten ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, ULUTEK Teknopark’ın tecrübeli, yeniliklere açık kadrosu, ülke ve dünya çapında işler yapan firmaları ile Türkiye’nin farklı bölgelerinden hizmet veren diğer teknoparklar için de örnek çalışmalara imza attıklarını belirtti. Prof. Dr. İrfan Karagöz, Dumlupınar Teknokent’in geleceğine giden yolda bir nebze olsun destek olmaya çalıştıklarını belirterek, ortak çalışmalara imza atmaya da hazır olduklarını söyledi.
Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ise kendilerine gösterilen ilgi ve paylaşımlar için ULUTEK Teknopark yetkililerine teşekkür etti.

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