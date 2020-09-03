Bursa'da otomobil, ağaca çarptı: 2 yaralı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) BURSA´da, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, 1´i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Arapzade Mahallesi Orkent mevkisinde meydana geldi. Eray Bilal Aksoy´un (19) kullandığı 16 ZJ 258 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Eray Bilal Aksoy hafif yaralanırken, otomobilde bulunan Ali Erim (61) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2020-09-03 15:53:58



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