Narkotikten esrar operasyonu

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Mustafakemalpaşa'da bir kisiye ait iş yeri ve eve yapılan operasyonda 4 kilo 472 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uzun süredir takip edilen Serdar K. isimli şahsa ait Yunusemre Mahallesindeki ev ve iş yerine yapılan operasyonda toplam 7 kök ekili Hint keneviri 2 öğütücü, 4 kilo 472 gram esrar ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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