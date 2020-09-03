Matlı: “Türkiye, pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerin başında geliyor”

Bursa Ticaret Borsası (BursaTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TEPAV’ın açıkladığı perakende güven endeksi ile ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, ağustos ayına dâir perakende güven endeksini açıkladı. Verileri değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Ağustos ayında 16,4 puan değerini alan perakende güven endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan, geçen aya göre ise 0,2 puan artış yaşadı. Böylece Türkiye, geçen yıla kıyasla Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi’nden çok daha iyi bir performans sergiledi” dedi.

Yaşanan bu artışta, alınan tedbirlerin bir sonucu olarak önümüzdeki 3 aylık süreçte satış göstergelerindeki iyileşme beklentisinin etkili olduğunu ifade eden Başkan Matlı, “Ancak buna rağmen ağustosta sınırlı bir toparlanma eğilimi içerisine giren perakende güven endeksinde, pandeminin etkilerinin hâlâ önemli bir ölçüde sürdüğünü görüyoruz. Korona virüs salgınında eylül ve ekim aylarında beklenen ikinci dalga endişesinin gerçekleşmemesi durumunda, çok daha olumlu bir tabloyla karşılaşacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Matlı, ayrıca ağustos perakende güveninin en fazla arttığı sektörlerin de birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar sektörleri olduğuna dikkat çekti.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarına dâir de değerlendirmelerde bulunan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Ağustos ayı enflasyonu 0,96 oranındaki beklentinin altına kalarak, yüzde 0,86 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 11,77 oldu” dedi.

Bu hafta içinde açıklanan başta ihracat rakamları olmak üzere ağustos ayıyla alâkalı verilerin hiç kimseyi karamsarlığa itmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Rakamlar bizi endişeye sevk etmemeli. Ekonomide dengelenmeyi ancak sanayiciyi, üreticiyi destekleyerek sağlayabiliriz. Bu noktada da Türkiye, global ekonominin ciddi daralmalarla, sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde aldığı koruyucu önlemlerle, süreci çok iyi yöneten ülkelerin başında yer almaktadır. Bize düşen de ümitsizliğe kapılmadan, üretmeye, ülkemizin korona virüs salgınının yol açtığı küresel krizi en az kayıpla atlatması için katma değer yaratmaya devam etmektir” diye konuştu.

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