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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Bursa'da ilçelerin kongre takvimi belli oldu

İHA

AK Parti Bursa'da ilçelerin kongre takvimi belli oldu

AK Parti’de geçen mart ayında başlanan ve pandemi sebebiyle ertelenen ilçe kongreleri 11 Eylül Cuma günü Keles ve Harmancık ilçeleriyle kaldığı yerden devam edecek.
Mart Ayının ilk haftalarında Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve İznik ilçeleri tamamlanırken Dünya’da salgına sebep olan Koronavirüs nedeniyle AK Parti Genel Merkezi tarafından bütün faaliyetler ve ilçe kongreleri ertelendi. AK Parti’de İlçe kongreleri 11 Eylül Cuma günü Keles ve Harmancık ilçeleriyle kaldığı yerden devam edecek. 12 Eylül’de Büyükorhan ve Orhaneli, 13 Eylül’de Nilüfer, 19 Eylül’de Gemlik, 20 Eylül’de Gürsu ve Kestel, 26 Eylül’de Mudanya, 27 Eylül’de İnegöl, 2 Ekim’de Orhangazi, 3 Ekim’de Osmangazi ve 4 Ekim’de ise Yıldırım’da yapılacak ilçe kongreleriyle süreç tamamlanacak.
“İnandığın yolda yürü" sloganıyla 7. olağan kongre sürecini başlattıklarını kaydeden, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, "Mart ayının ilk haftasında İlçe kongrelerimize büyük bir coşku ve katılımla ilk olarak Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerimizle başladık ardından Yenişehir ve İznik ilçelerimizdeki kongrelerimizi tamamlamıştık. Kısa sürede bitirmeyi planladığımız ilçe kongrelerimizi İdlip'teki terör saldırısı sebebiyle o hafta ülke genelinde ertelemiştik. Bir sonraki hafta ise dünyada yaşanan ve Türkiye’de görülen ilk Koronavirüs vak'alarının ardından, toplu organizasyonlarla birlikte iptal ettik. Bu kapsamda Parti olarak ülke genelindeki tüm ilçe kongrelerini ileri bir tarihe erteledi. Ve yaklaşık 7 aylık aranın ardından önümüzdeki hafta kaldığımız yerden kongre sürecini Allah’ın izniyle başlatıyoruz” dedi.
İlçe kongrelerinin daima birlik ve beraberlik içerisinde demokrasi şöleni havasında gerçekleştiğini vurgulayan İl Başkanı Sn. Ayhan Salman, “7. olağan kongre sürecimizi 'Türkiye için inandığın yolda yürü' diyerek Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatmıştık. Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Türkiye eksik olmadı. Bu uğurda milletimizle omuz omuza yeni mücadelelere atılmaya ilk günküaşkla bir kez daha hazırız. Türkiye için içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelelere devam edecek, inandığımız yolda yürüyeceğiz. Kongrelerimizin tüm teşkilatlarımıza ve Bursa’mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
İl Başkanı Ayhan Salman ilçe kongrelerinin pandemi kurallarına uyularak gerçekleşeceklerinin altını çizerek, “İlçe kongrelerimizin yapılacağı alanları açık ve geniş mekânlardan seçmeye özen gösterdik. Alanda maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları aksatılmayacak. İlk planda delegelerin iştirâk etmelerini sağlayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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