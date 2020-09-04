Bursa Teknik Üniversitesi'nden uzaktan eğitim kararı

Bursa Teknik Üniversitesi, Senato’da dün alınan kararla yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütecek.

Bursa Teknik Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği uzaktan eğitim esaslarına ilişkin olarak, “20202021 EğitimÖğretim Yılı Güz dönemi eğitim modelinin uzaktan eğitim şeklinde aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.” denildi.

Toplam 11 maddeden oluşan işleyişte, ‘uzaktan eğitim faaliyetlerinin senkron ve asenkron yöntemlerle dersin yürütücü tarafından okul içerisinde ve ders programlarında belirlenen saatlerde yapılması’ öngörülüyor. Tüm alınan kararların, ‘pandemi sürecine bağlı olarak Yüksek Öğretim Kurumunun alacağı kararlara göre değişebileceği’ de vurgulanıyor. Diğer kararlar, şöyle:

Ara sınavların klasik sınav, test, proje, ödev vb teknikler ile uzaktan yapılması, yıl sonu final sınav ağırlığının yüzde 70 olarak belirlenerek, diğer sınav ağırlıklarının dersin yürütücü tarafından belirlenmesine,

Yıl sonu sınavlarının dönem sonunda daha geniş bir zamana yayarak ve seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze yapılmasına ve bu sebeple akademik takvimin güncellenmesine,

Sektörel eğitim programının (SEP) devam ettirilmesine, mümkün olan bölümlerde öğrencinin kendi ikamet ettiği şehirde SEP programına dahil olmasına,

Hazırlık Programı kapsamında yürütülen eğitimöğretim faaliyetlerinin ve dönem içinde yapılan ölçme ve değerlendirmelerin çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine,

BTÜYDS sınavlarının; 2 cihaz ile zoom uygulamasından kamera ve mikrofonlar açık şekilde çevrimiçi, üniversite laboratuvarlarında gözetmen eşliğinde çevrimiçi ya da yüz yüze, seçenekleri sunularak yapılmasına,

Uzaktan eğitim ile eş zamanlı olarak yapılan derslerin sistem üzerinde kayıt altına alınarak yeniden izlenmesine fırsat verilmesine,

İki yerleşkemizin de öğrencilere açık olmasına ve kütüphane, bölüm laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları ve internet altyapısının kontrollü bir şekilde öğrencilere sunulmasına,

Öğrencilerin randevu sistemi ile öğretim üyeleri ve elemanları ile odalarında veya uzaktan (online) görüşebilmelerine ve bu kapsamda, öğretim üyelerinin öğrenci görüşme saatlerini planlayarak ilan etmelerine karar verilmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de, yeni eğitim ve öğretim yılının işleyişi için bu hafta değerlendirme yapacağı, kararlar alacağı öğrenildi.

Bursa Teknik Üniversitesi’nin aksine, özellikle pratiğe, uygulamalı derslere dayalı tıp ve mühendislik bölümleri açısından, ‘uzaktan eğitim’ yönteminin tümüyle tercih edilmeyeceği konuşuluyor.

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