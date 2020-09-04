Orhangazi'de su kesintisi

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kesintisi uygulanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi İlçesi Yeniköy Mahallesi, Cihanköy Mahallesi ve Ortaköy Mahallesi ile civarında 07.09.2020 tarihinde 10:00 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Buski yetkilileri vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi

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