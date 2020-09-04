Bursaspor'un hazırlık maçına koronavirüs iptali



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Bursaspor'un bugün deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı hazırlık maçı, ev sahibi ekibin bir personelinde koronavirüs çıkması nedeniyle iptal edildi.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 18.00'de Karacabey Belediyespor ile deplasmanda oynanması planlanan maçın, ev sahibinde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Öte yandan, Bursaspor'un son yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. 22 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, bu sebeple Afyonkarahisar kampı gerçekleştirilememişti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-09-04 11:11:09



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