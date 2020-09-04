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Bursaspor'un hazırlık maçına koronavirüs iptali

DHA

Bursaspor'un hazırlık maçına koronavirüs iptali


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Bursaspor'un bugün deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynayacağı hazırlık maçı, ev sahibi ekibin bir personelinde koronavirüs çıkması nedeniyle iptal edildi.
Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 18.00'de Karacabey Belediyespor ile deplasmanda oynanması planlanan maçın, ev sahibinde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.
Öte yandan, Bursaspor'un son yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. 22 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, bu sebeple Afyonkarahisar kampı gerçekleştirilememişti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-09-04 11:11:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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