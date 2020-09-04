Bu bostanda çeşit çeşit biber ve domates yetişiyor

Nilüfer Belediyesi’nin, Ürünlü’deki Kent Bostanı’nda deneme amaçlı yetiştirdiği 35 çeşit domates ve 24 çeşit biberin hasadı yapılıyor. Hasat edilen ürünlerin bütün çeşitlerinden, geleceğe aktarılmak üzere tohumlar da alınıyor.

Kent bostanları ile örnek çalışmalar gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi, Ürünlü Mahallesi’ndeki Kent Bostanları’nda yetiştirdiği farklı ürün çeşitleriyle dikkat çekiyor. Yaz aylarında 111, yıl boyunca da yaklaşık 140 ürünün çok sayıda çeşidinin deneme amaçlı yetiştirildiği bostanda bu sezon 7’si yabancı menşeli olmak üzere 35 çeşit domates, 2’si yabancı menşeli olmak üzere 24 çeşit biber ekildi. Bitki gelişimi ve verimlilik açısından değerlendirilen domates çeşitlerinden bir kısmı gösterdikleri performans açısından, bulundukları iklim ve toprak koşullarına sağladıkları uyum ve hastalıklara karşı dirençleri açısından iyi sonuç verdi. Ayrı şekilde dünyanın en acı biberlerinin de aralarında bulunduğu rengarenk biber çeşitlerinde de verimli sonuç alındı.

Hasat devam ediyor

Ekolojik şartlarda yetiştirilen ürünler, hasat edilmeye başlandı. Hasatla birlikte ürünlerden tohum da alınıyor. İyi verim elde edilen ürünlerin büyük kısmı önümüzdeki sezon daha geniş alanlarda denenecek.

Ayrıca hasat edilen ürünlerden edilen tohumların bir kısmı da tohum takas şenliklerinde geleceğe aktarılması için halka dağıtılacak.

Ekolojik şartlarda üretim

Nilüfer Belediyesinin 2016 yılında hizmete açtığı Ürünlü’deki Kent Bostanları’nda, tarımsal faaliyetler ekolojik tarım koşullarında gerçekleştiriliyor.

Bitki ve toprağın beslenmesinde ekim nöbeti (münavebe), yeşil gübreleme, malçlama, yanmış hayvan gübresi, bitki ve yemek atıklarından elde edilen organik maddece zengin kompost gibi sistem ve materyaller uygulanıyor.

Bölgeye uyum sağlamış ya da uyum sağlama denemeleri yapılan türlerin yetiştirilmesinde herhangi bir sentetik tarım kimyasalı kullanılmıyor. Böylece hem bostanda yetiştirilen ürünler, bu ürünleri tüketenlerin sağlığına zarar vermiyor; hem toprak, hava su zehirlenmiyor; hem de faydalı böcekler, arılar ve kuşlar korunuyor.

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