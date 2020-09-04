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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya polisinden çalıntı motosiklet ve uyuşturucu operasyonu

İHA

Mudanya polisinden çalıntı motosiklet ve uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çalıntı motosiklet ve araçta uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarla ilgili dört kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri sabaha karşı şüphe üzerine iki motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan bir kişi, kaçmak isterken ekiplerin sıkı takibi neticesi yakalandı. Diğer şahıs ise motosikletle kaçtı. Firar eden şahsın S.A. olduğu belirlendi . S.A. da polisler tarafından yakalandı. Şahsın, Şahin marka araçla da irtibatı olduğu belirlendi. Bu araçta yapılan aramada 5.21 gram bonzai ve 3 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca S.A’nın üzerinden de kesici alet bulundu. Bu arada araç içinde bulunan Y.C, Z.Ş. ve A.A. hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
Bağlarbaşı polis merkezi bölgesinden çalındığı belirlenen 34 VS 0836 plakalı motosiklet olan Yavuz Selim Polis Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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