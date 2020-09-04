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TETSİAD’ın düzenlediği ‘KOSGEB Destekleri Paneli’büyük ilgi gördü

İHA

TETSİAD’ın düzenlediği ‘KOSGEB Destekleri Paneli’büyük ilgi gördü

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD), gerçekleştirdiği programlarla sektörel ve iş yaşamındaki gelişmeleri üyeleriyle paylaşmaya devam ediyor. Online platformda düzenlenen programla TETSİAD üyelerine KOSGEB destekleri anlatıldı.
TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram’ın moderatörlüğünde KOSGEB Başkan Yardımcısı Dr. Recep Kılınç, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerleştirme Dairesi Başkanı Cemil Arda Taşkıran, KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Selim Serkan Ercan ve KOSGEB KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz’ ün panelist olarak katıldığı programda girişimci ve üreticilere yönelik destek paketlerinin detayları paylaşıldı.
Programda konuşan TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, COVİD19 pandemisi’ nin dünya üzerinde tüm dengeleri yeniden şekillendiren bir süreç başlattığını söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu desteklerinin firmaların darboğazdan çıkmalarına ve yeniden büyüme ivmesi yakalamasında en önemli argümanlar arasında olduğunu belirten Bayram, “Bizler de TETSİAD olarak ürettiğimiz projeler ve saha çalışmalarımızla firmalarımıza destek olmaya, rehberlik etmeye çalışıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde şirketlerimize nefes aldıracak tüm destek mekanizmalarından en yüksek şekilde yararlanmamız, sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Yeni ekonomi anlayışı ile yeniden düzenlenen yatırım teşvik sistemimiz ile stratejik sektörlerde yerli, nitelikli ve sürdürülebilir üretimi öncelikli kılıyor. Salgın nedeniyle günlük yaşamdan ticari hayata, yeni pazar arayışlarımızdan devlet kredi ve hibe arayışına kadar tüm alışkanlıklarımız değişti. Pandemi’nin ne zaman biteceğine dair bir öngörü olmaması nedeniyle sektör olarak dünya ile yarışabilmek, pastadan daha fazla pay alabilmek için uluslararası rekabet gücümüzü arttırmamız, maliyetleri minimize edecek yöntemler geliştirmemiz ve dijital pazarlama dünyasına ayak uydurmamız şart” dedi.
Dijital dünyaya tam geçiş sağlandı
KOSGEB Başkan Yardımcısı Dr. Recep Kılınç ise KOSGEB’in yaptığı dönüşümlerle bütün hizmetlerini artık Edevlet üzerinden verdiğini belirtti. Edevlet üzerinden 7 milyon kullanıcıya ulaşıldığını söyleyen Dr. Recep Kılınç, KOSGEB desteklerinin tümüne web sitelerindeki tanıtım videolarından ulaşabileceğini ve yine çağrı merkezleri yoluyla firmaların bağlı bulundukları müdürlükler ve başkanlıktan bilgi alabileceklerini söyledi.
Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını anlatan Dr. Recep Kılınç, “KOSGEB de bu dönüşümle buna hazırdı. Özellikle tam kapanma sürecini yaşadığımız üç ay içerisinde her türlü iş ve işleyişimiz aksamadan devam etti. Firmalarımızın tam da ihtiyacı olduğu dönemde biz ödemelerimize, proje ve işleyişlerimizle devam etmiş olduk. Eskiden çok daha düşük olan destek miktarlarını arttırdık. Özellikle de proje bazlı destekler vermeye başladık. Nitelikli projelere verdiğimiz destekler 10 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Son zamanda özellikle 2020’den itibaren yüzde 30 hibe, yüzde 70 geri ödemeli olacak şekilde projelerimiz tasarlandı. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde destek vereceğiz. Bunun yanı sıra projenizi KOSGEB’e sunduğunuzda kabul görürse yüzde 50’ye kadar da erken ödeme kararı veriyoruz. Bunlar güzel gelişmeler, projesi olup başarmak isteyen, kendine güvenen yatırımcılarımız için önemli destekler. Dolayısıyla herkesi KOSGEB’e bekliyoruz” dedi.
KOSGEB’in firmalara sunduğu destekler hakkında bilgiler veren Dr. Recep Kılınç, KOSGEB’in destek miktarında da önemli bir artışın görüldüğünü belirterek, “Proje bazlı desteklerimizde yurtdışından ihraç edilen ürünlerimiz için bir ‘Stratejik Ürün’ desteğimiz var. Yine patenti varsa ya da bir doktora araştırması sonucunda ortaya çıkmışsa teknoyatırım olarak bir desteğimiz var. Firmalarımız bu ürünü imalata çevirmek istiyorlarsa destek alabiliyorlar. Proje Yönetimi Daire Başkanlığımız altında 300 bin TL’ye kadar bir yurtdışı pazar desteğimiz var. Çağrılı desteklerimizden KOBİGEL desteğimiz devam ediyor. Dijitalleşmeye dönük olarak şu anda çağrısı 17 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Bunu gündeme alıp, ihtiyacı olan firmalarımız gündeme alabilirler. Yine işletme geliştirmeye yönelik bir desteğimiz var. Bu raf tipi, gelal tipi bir destektir. Limitleri aşmamak kaydıyla herkes alabiliyor. Yine girişimci olmak isteyen herkese geçmişte 50 bin TL’lik destek veriyorduk. Şu anda ise girişim yapmak isteyen arkadaşlara ileri girişimcilik adı altında imalata dönük çalışan ya da böyle fikri olanlara 350 bin TL’ye kadar destek veriyoruz. Bu ciddi bir destek. Yine ArGe yapmak isteyen firmalarımıza dönük olarak 750 bin TL’ye kadar bir desteğimiz var verebiliriz” şeklinde konuştu.
Son zamanlarda verilen desteklerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol amaçlı çalışmalar yerine getirdiklerini anlatan Recep Kılınç, bütün destek paketlerini tasarlarken mantıksal modelleri ile beraber hazırladıklarını söyledi. Firmalara verdikleri desteğin her sürecinde takip ettiklerini belirten Kılınç şunları söyledi:
“Özellikle hizmetlerimizi edevlete taşırken Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK Genel Müdürlüğü, ilgili bakanlıklarımız gibi 20 kuruluştan online bilgi alıyoruz. Firmalarımız nedir? Ne durumdadır? Bunların bilgilerini alabiliyoruz. Hayatta kalabilecek firmalarla yola devam edip çok daha ciddi destekler vermeyi hedefliyoruz. İnşallah gelecek dönemde çok daha etkili destekler vereceğiz. Devlet destekleri tam olarak bilinmiyor. Geçmişte bu destekleri alanların bazıları da amacı dışında kullanmışlar. Bu para hepimizin parası ve doğru yerlerde kullanılması için uğraşıyoruz. Üretime, istihdama destek verecek güzel fikri olan, ithalatı önleyecek olan herkese kapımız açık. Biz yeter ki katma değer oluşturalım, ithalatı azaltan çalışmalar yapalım.”
KOBİGEL Destek Programı için son başvuru tarihi 17 Eylül
KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Selim Serkan Ercan, çağrısı 17 Eylül tarihine kadar devam eden KOBİGEL, Yurtdışı Pazar ve İşbirliği Destek programlarını anlattı. Temmuz Sonu itibari ile KOBİGEL Projesi’nin çağrıları açıldığını belirten Ercan, “Burada iki çağrı yapıldı. İlk çağrı olan 2020.1 Çağrısının amacı yerli ve yetkin teknolojileri geliştiren yerli girişimcilerimizin sayısını arttırmaktı. 2020.2 kodlu kobilerimizin başvuru yapabildiği çağrımızda ise imalat sanayindeki kobilerimizin yerli teknoloji geliştiriciler öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreçleri sayısını arttırmak istiyoruz. Burada herhangi bir nace kodu kısıtlaması yok. İşletmelerimiz bu çağrıların yalnızca birine başvuru yapabiliyor. Burada proje başına 1 milyon TL’ye kadar destek verilebiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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