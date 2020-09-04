Bursa'da üzüm hasadı başladı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde son yıllarda üretimi artan üzümün hasadı başladı. Çiftçiler, rekolteden memnun olduklarını belirterek pazar problemi de yaşamadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 90 farklı ürün yetiştirilen İnegöl´de, 2004 yılında bağcılık adına dönemin kaymakamı Erdoğan Bektaş tarafından atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı. Bağcılığı geliştirme projesinin hayata geçirildiği ilk mahallelerden olan Akbaşlar´da üzüm, çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi.

ÜZÜM ÖN PLANA ÇIKTI

Hasat yapılan tarlayı ziyaret ederek açıklamalarda bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Haftanın belli günlerinde çiftçilerimizi ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Bugün de üzüm hasadı yapılan Akbaşlar mahallemizdeyiz. Akbaşlar Mahallesi´nde birçok ürün yetiştiriliyor ama son dönemlerde üzüm ön plana çıktı. Ben hasadın çiftçilerimize bol bereket bol kazanç getirmesini diliyorum. Akbaşlar dışında Tahtaköprü bölgesinde de bağcılık yapılıyor. Yani İnegöl´ümüz bağcılıkta da ilerleme gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİZ SATARSAK 7 LİRA TOPTAN VERİRSEK 5 LİRA'

Akbaşlar Mahallesi´nde üzüm üretimi yapan ve aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Eyüp Arslan ise, "Bağcılık projesini başlatan geçmiş dönem kaymakamlarımızdan Erdoğan Bektaş´a ve her zaman yanımızda olan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik´e teşekkür ediyorum. Üzümde bayağı ilerleme kat ettik. Hasada başladık, şu anda rekolte iyi. Satış ve pazar sıkıntısı da çekmiyoruz. Kendimiz satarsak üzüm, 7 lira bandından alıcı buluyor. Toptan verdiğimiz zaman da 5 liradan veriyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-04 13:20:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.