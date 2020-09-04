Yangına müdahaleyi, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek izlediler



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Alevlere müdahaleyi izleyenlerin, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği görüldü.

İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak'ta bulunan 2'nci kattaki mobilya atölyesinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Bu sırada esnaf ile çevredekilerin sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek, söndürme çalışmalarını izlemesi dikkat çekti. Alevlerin sardığı iş yerinin 2´nci katı, kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-04 13:25:19



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