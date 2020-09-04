Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel Belediyesi’nden İlçe Jandarma Komutlanlığı’na insansız hava aracı

İHA

Kestel Belediyesi’nden İlçe Jandarma Komutlanlığı’na insansız hava aracı

Kestel Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı’na drone hibe etti.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçede bulunan park, mesire alanları ve okul çevrelerinde asayiş ve güvenlik uygulamalarının daha verimli yapılabilmesi maksadıyla İlçe Jandarma Komutanlığı’na 1 adet insansız hava aracı (drone) hediye etti. Terörle mücadelenin hâricinde kaçakçılık, asayiş ve trafik olaylarında da etkin görev üstlenen drone, Belediye Başkanı Önder Tanır tarafından, Kestel İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Can Ayhan’a teslim edildi. Kestel Belediyesi olarak her daim güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Güzel ilçemizin kırsal alanlarında huzuru ve güvenliğini sağlayan Jandarma Komutanlığımızın hizmetlerine daha etkin ve daha verimli bir şekilde devam edebilmesi adına bir İnsansız Hava Aracı hediye ettik. Jandarma teşkilatımız artık faaliyetlerini, operasyonel çalışmalarını daha detaylı şekilde gerçekleştirebilecek. Bizlerin ve ilçemizin huzuru için görevlerini en iyi şekilde yerine getiren jandarma teşkilatımıza, insansız hava aracımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Can Ayhan ise, mutluluğunu ifade ederek, "Belediyemize, jandarma teşkilatına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden karadan çalışmalarını yürütüyordu. Artık havadan da, güzel ilçemizin güzel insanlarının güvenliği için görevde olacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mülteciler için anlamlı iş birliği
YEREL HABERLER Mülteciler için anlamlı iş birliği
İznik'te tarihi surlara spreyle 'Nazi' sembolü çizildi
YEREL HABERLER İznik'te tarihi surlara spreyle 'Nazi' sembolü ...
2 bin yıllık surlarda Nazi işareti
YEREL HABERLER 2 bin yıllık surlarda Nazi işareti
Yangına müdahaleyi, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek izlediler
YEREL HABERLER Yangına müdahaleyi, koronavirüs tedbirlerini ihlal ...
Bursa'da üzüm hasadı başladı
YEREL HABERLER Bursa'da üzüm hasadı başladı
Trafik magandası kurşun yağdırdı...Mağdur sürücü konuştu
YEREL HABERLER Trafik magandası kurşun yağdırdı...Mağdur sürücü ...
Koleksiyonerlerin paha biçemediği Osmanlı’nın ilk sikkesi Katar’da
YEREL HABERLER Koleksiyonerlerin paha biçemediği Osmanlı’nın ilk ...
Başkan Özkan’dan MHP ilçe teşkilatına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan MHP ilçe teşkilatına ziyaret
Bursa merkezli 3 ilde yapılan fuhuş operasyonunda, 8 kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa merkezli 3 ilde yapılan fuhuş operasyonunda, 8 ...
Virüse karşı ‘sosyal’ mücadele hız kesmiyor
YEREL HABERLER Virüse karşı ‘sosyal’ mücadele hız kesmiyor
TETSİAD’ın düzenlediği ‘KOSGEB Destekleri Paneli’büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER TETSİAD’ın düzenlediği ‘KOSGEB Destekleri ...
Bursa'da SARS COV-2´ye karşı nano-solüsyon çalışması
YEREL HABERLER Bursa'da SARS COV-2´ye karşı nano-solüsyon çalışması
Gerim Osmanlı’nın ilk başşehrinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Gerim Osmanlı’nın ilk başşehrinde incelemelerde ...
Mudanya polisinden çalıntı motosiklet ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mudanya polisinden çalıntı motosiklet ve uyuşturucu ...
Yaralı sürücüye 40 derece sıcaklıkta gölgelik
YEREL HABERLER Yaralı sürücüye 40 derece sıcaklıkta gölgelik
Mudanya’nın hedefi sağlıklı ve planlı şehirleşme
YEREL HABERLER Mudanya’nın hedefi sağlıklı ve planlı şehirleşme
Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması
YEREL HABERLER Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması
Nilüfer’de ihtiyaç sahibi öğrenciler unutulmadı
YEREL HABERLER Nilüfer’de ihtiyaç sahibi öğrenciler unutulmadı
Bu bostanda çeşit çeşit biber ve domates yetişiyor
YEREL HABERLER Bu bostanda çeşit çeşit biber ve domates yetişiyor
BEBKA'dan medresede kadın ve gençlere girişimcilik kursu
YEREL HABERLER BEBKA'dan medresede kadın ve gençlere girişimcilik ...
Bursa’da şafak vakti fuhuş operasyonu Bursa'da 8 kadını fuhuşa zorlayan 11 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Bursa’da şafak vakti fuhuş operasyonu Bursa'da 8 ...
Bursaspor'un hazırlık maçına koronavirüs iptali
YEREL HABERLER Bursaspor'un hazırlık maçına koronavirüs iptali
Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkçı: 'Çocukluk çağı taramalarını ihmal etmeyin’
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkçı: ...
(Özel) Mahkemeden o cip için tedbir kararı... Ödemesini yaptığı cipe ÖTV farkı isteyen bayiye mahkeme şoku
YEREL HABERLER (Özel) Mahkemeden o cip için tedbir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X