Kestel Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı’na drone hibe etti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçede bulunan park, mesire alanları ve okul çevrelerinde asayiş ve güvenlik uygulamalarının daha verimli yapılabilmesi maksadıyla İlçe Jandarma Komutanlığı’na 1 adet insansız hava aracı (drone) hediye etti. Terörle mücadelenin hâricinde kaçakçılık, asayiş ve trafik olaylarında da etkin görev üstlenen drone, Belediye Başkanı Önder Tanır tarafından, Kestel İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Can Ayhan’a teslim edildi. Kestel Belediyesi olarak her daim güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Güzel ilçemizin kırsal alanlarında huzuru ve güvenliğini sağlayan Jandarma Komutanlığımızın hizmetlerine daha etkin ve daha verimli bir şekilde devam edebilmesi adına bir İnsansız Hava Aracı hediye ettik. Jandarma teşkilatımız artık faaliyetlerini, operasyonel çalışmalarını daha detaylı şekilde gerçekleştirebilecek. Bizlerin ve ilçemizin huzuru için görevlerini en iyi şekilde yerine getiren jandarma teşkilatımıza, insansız hava aracımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Can Ayhan ise, mutluluğunu ifade ederek, "Belediyemize, jandarma teşkilatına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden karadan çalışmalarını yürütüyordu. Artık havadan da, güzel ilçemizin güzel insanlarının güvenliği için görevde olacağız" diye konuştu.

