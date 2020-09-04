Mudanya sosyal tesisine kavuşuyor

Hizmet ve yatırımlarını halkın ihtiyaçlarına göre hayata geçiren Mudanya Belediyesi, ilçeye sosyal tesis kazandırıyor.

Mudanya’yı daha yaşanabilir hale getirmek için yatırımlarını sürdüren Mudanya Belediyesi,bir süre öğretmen evi olarak hizmet veren binayı sosyal tesise dönüştürüyor. Belediye sosyal tesisi, kütüphane, sergi ve toplantı salonlarıyla da Mudanyalıların sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütebileceği bir mekân hâline getirilecek.

Mudanyalılara nefes aldıracak tesisin kente değer katacağını belirten Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İlçemizi daha kaliteli mekânlarla buluşturma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemiz tarafından işletilecek olan tesis, Mudanya’mızın en güzel yerlerinden ve halkın uğrak noktalarından biri olacak. Sosyal tesis sergilerin yapılabileceği, toplantılara ve eğitimlere ev sahipliği yaparken, kitaplarla buluşmak isteyen okurları ağırlayacak, ilçemize daha da değer katacak” diye konuştu.

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