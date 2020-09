Büyükşehir’den online dershane

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan Bursalı gençler için online Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitimleri başlattı. Bilgisayarı ve internet bağlantısı olan öğrencilerin evlerinden bağlanabileceği, olmayanların ise BUSMEK kurs merkezlerinden faydalanabileceği dershane, Raunt programı kullanılarak yıl boyunca her branşta devam edecek. Öğrencilere hayatlarının dönüm noktasında önemli fırsatlar sağlayacak YKS eğitimlerinin lansmanına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kayıtlar devam ediyor ve başvurular BUSMEK web sitesinden online olarak yapılabilecek. Alanında uzman kadromuz ve yayınlarımız ile öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘covid19 tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan’ ve Bursalı gençlerin üniversite sınavlarına en üst düzeyde hazırlanmasını hedefleyen uzaktan YKS eğitimlerinin tanıtımı ‘Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın iştirakiyle ’ Merinos AKKM Muradiye Salon’da yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Covid 19 tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan online eğitimlerin gittikçe yerleşik hal almaya başladığını belirterek, kurum olarak kendilerinin de geleceğe hazırlandığını ve tüm imkanlarıyla öğrencilerin hizmetinde olduklarını ifade etti. Online YKS eğitimleriyle dershaneleri öğrencilerin evlerine getirdiklerini, geleceği ‘adeta’ gençlerin önüne serdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Böylelikle interneti ve bilgisayarı olan öğrencilerimiz istedikleri yerlerden alanlarıyla ilgili derslere bağlanabilecekler. Her ders ile ilgili istedikleri oranda tekrar yapabilecekler. Her 50 öğrenciye 1 danışman öğretmen hedefliyoruz. Bu şekilde birebir destek alabilecekler. Bilgisayar ve interneti olmayan çocuklarımız ise belediyemize bağlı BUSMEK kurs merkezleri ve gençlik merkezlerimizden yararlanabilecek. Bu alanlardan derslere online katılım sağlayabilecek” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, online dershanede Raunt programının kullanılacağını söyledi. Türkiye’deki emsalleri incelendiğinde en yüksek verimin bu programdan sağlandığını tespit ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Vereceğimiz eğitimlerde, Raunt programını ücretsiz olarak gençlerimizin kullanımına sunacağız. Dijital destekli oluşturduğumuz takip sistemimizle öğrencinin öğrenmedeki eksikliklerini tespit ediyoruz. Rehber öğretmen tarafından yapılan programlarla, eksiklerin giderilmesi için uzman öğretmen kadromuzun desteğiyle öğrencimize soruçözüm ve etütkonu özetleri fırsatı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Hedef odaklı çalışma programı

Online dershane boyunca canlı ders ve videolu anlatımlarla öğrencilere eğitim desteğini yakinen sağlayacaklarını anlatan Başkan Aktaş, hedef odaklı çalışma programı oluşturduklarını vurguladı. Muhtemel eksiklerle ilgili rehber öğretmenlerin de desteğiyle öğrenci ile birebir görüşme altyapısı kuran çözüm alternatiflerinin devreye gireceğini kaydeden Başkan Aktaş, “2 bine yakın konu anlatım videosunu, zorluk seviyelerine göre ayrılmış 235 bin adet çözümlü soruyu, hızlı tekrarlar için hazırlanmış tüm konulara ait 497 adet konu özetini, önceki yılların ÖSYM sınavlarında çıkmış 3 bin adet video çözümlü soruyu ve 15’i TYT 15’i de AYT olmak üzere 30 deneme sınavını ‘ücretsiz olarak’ öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Program işleyişi ile öğrencinin rehberlik ve eğitsel gelişimini, uzman rehber öğretmen kadromuzla takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, öğrencinin programı aktif kullanmakullanmama durumunu tespit ederek devamsızlık sebeplerini araştıracaklarını da ifade ederek, “Burada veliyle iletişimi elden bırakmıyoruz. Öğrencinin gelişimi ve devamsızlığıyla ilgili gerekli her türlü bilgilendirmeyi yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK Hürriyet Sınava Hazırlık ve Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık merkezlerinde ise aynı çalışma kapsamında 600 kişiye yüz yüze eğitim verileceğini kaydetti.

