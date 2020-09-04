Konutların dibine akaryakıt istasyonu hazırlığı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Yeni Mahalle'de üç tarafı apartman ve sitelerle çevrili olan Bursa Asfaltı Caddesi'nde konuşlandırılması planlanan akaryakıt ve LPG otogaz istasyonu için, 50 yıldır ana yola çıkışı bulunan Dikilitaş Caddesi'nin tek yönü trafiğe kapatılması gündeme geldi.

Konutlara yakın mesafede açılması düşünülen istasyon, gerekli mesafeleri sağlayarak geçiş yolu izin belgesini alabilmek için Bursa Büyükşehir ve Mudanya belediyelerinde konuyu sıcak tutuyor. Yeni Mahalle'de müteahhit firmanın batmasından ötürü 10 yılı aşkın süredir yarım kalan inşaatın olduğu alanda konuşlandırılması düşünülen Akaryakıt ve LPG İstasyonu, kentsel yaşam alanı içerisindeki insan hayatını hiçe sayıyor. İki sokak ilerisinde Kaymakamlık Konağı'nın da bulunduğu riskli bölgede adeta minareye kılıf hazırlanıyor. Taşınmazı mülkiyetine geçiren firmanın Yeni Mahalle'de 1416 ada 5 parselde konuşlandıracağı akaryakıt istasyonu gerekli yasal mesafeleri sağlayabilmek için 50 yıldır anayola çıkışı bulunan Dikilitaş Caddesi'nin tek yönünü trafiğe kapattırma uğraşında olduğu iddia edildi.

Hiçbir kamu menfaatinin olmadığı 50 yıllık yolla ilgili değişiklik süreci şöyle gelişti:

Bir vatandaşın Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ne 23 Aralık 2019 tarihinde sunduğu dilekçeyle, "Yeni Mahalle Dikilitaş Caddesi'nin Bursa Asfaltı Caddesi'ne bağlantı noktasında fiziki düzenleme yapılması talebi" öncelikle 30 Ocak 2020 tarihinde toplanan UKOME'de gündeme geldi.

Hazırlanan proje krokiye göre, 50 yıldır Bursa Asfaltı Caddesi'ne çıkışı bulunan Yeni Mahalle Dikilitaş Caddesi'nin tek yönünün trafiğe kapatılması ve yolda fiziki düzenleme yapılması uygun bulundu. UKOME'de görüşülerek karara bağlanan konu, 20 Şubat 2020 tarihinde toplanan Bursa Büyükşehir Meclisi'nin gündemine alındı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Bursa Mudanya Yolu ile Dikilitaş kesişiminde hazırlanan refüj düzenlemesine ait tasarım projesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı'nın yapılmasını istedi. Gündem maddesi, Büyükşehir'in İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. Hızlı çalışan komisyon, 25 Şubat 2020 tarihinde toplanan meclisin ikinci oturumunda meclis gündemine alınmasını sağlasa da, plan değişikliğiyle ile ilgili raporu tekrardan değerlendirmek üzere komisyona iade edildi. Sonrasında; araya pandemi süreci girip, meclis ve komisyon toplantılarına da ara verilince 5 ay sonra Mudanya Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı oturumunda gündeme gelen konu, İmar Komisyonu'na sevk edildi. Mudanya'da Ozan Eroğlu başkanlığında, Selahattin Avcı ve Arif Bayrak'tan oluşan İmar Komisyonu, söz konusu talebin incelenmesine devam edildiğinden dolayı oybirliğiyle ek süre istedi.

Konuyla ilgili mahalle sakinlerinin imza kampanyası hazırlığında olduğu öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi'nin başkan ve meclis üyelerine açık çağrıda bulunan mahalle sâkinleri, insan hayatını hiçe sayan ve tehlikeye davetiye çıkararak yoğun konut alanı içerisine konuşlandırılmaya çalışılan akaryakıt ve LPG istasyonuyla ilgili kamu yararının göz ardı edilmemesini istedi.

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