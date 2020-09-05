Otomobil, önündeki minibüse çarptı: 6 yaralı



İsmail Hakkı SEYMENSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette giden minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 6 genç yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Mudanya Yolu Caddesi üzerinde Emek mevkisinde meydana geldi. Bursa´dan Mudanya istikametine seyir halinde olan Ahmet U. yönetimindeki 16 SMU 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Ramazan D. yönetimindeki 16 M 8073 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyerlere de çarparak yolda ters istikamette durdu. Kazada sürücü Ahmet U., ile birlikte otomobilde bulunan Doğukan A., Kaan Egemen B., Doğukan N., Emir S. ve Eren A. yaralandı. Kazanın hemen ardından gençler kendilerini otomobilden dışarıya attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldırken, polis olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Bursa-Mudanya yolu trafiğe kapandı. Yol temizleme çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENSemih ŞAHİN

2020-09-05 03:56:31



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