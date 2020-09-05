Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor

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Abdulselam UĞUR-Derya EVREN/BURSA, (DHA)-BURSA´da çöplük alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi´nde, hurdacılarında bulunduğu çöplük alanda, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Öte yandan yangın alanından yükselen siyah dumanlar metrelerce uzaklıktan görülüyor.



DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR-Derya EVREN

2020-09-05 16:07:21



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