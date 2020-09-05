Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde hurdacıların da bulunduğu çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR-Derya EVREN

2020-09-05 17:20:53



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