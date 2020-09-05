6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor (2)

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ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Bursa'da 6 gündür kayıp olan ve en son evinden 10 kilometre uzakta ormanlık alanda görüldüğünün belirlenmesi üzerine bu bölgede AFAD, AKUT, ANKA ve ANDA ekiplerince çalışma başlatılan Salih Geçgel'in (27) arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi. Kayıp genci çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-09-05 23:33:45



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