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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeride uçtu, 3 araç birbirine girdi Otomobil refüjü aştı, karşı şeride geçti

İHA

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeride uçtu, 3 araç birbirine girdi Otomobil refüjü aştı, karşı şeride geçti

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı, karşı şeride uçarak refüje ve 2 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 3.00 sıralarında merkez Osmangazi Merinos batçık meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücünün idaresindeki 16 AFJ 875 plakalı otomobil, İzmir yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp karşı şeride Ankara istikametine uçtu. Ardından karşı şeritte seyir halinde olan Resul Yücel idaresindeki 16 S 3392 plakalı servis aracına ve Kamil Koç idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada karşı şeride uçan otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine gelen ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Nasıl olduğunu anlamadım, bir anda oldu"
Servis şoförü Yücel, "Yoldan karşıya geçince bize de hasar verdi. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle hakimiyetini kaybetti ve diğer şeritten bizim şeridimize geldi. Tel örgülere vurunca arabaya hasar verdi. Otomobil sürücüsü gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.
Kaza sonucu maddi hasar oluşan araçlar çekiciler tarafından kaldırıldı. Trafiğe kapanan cadde bir süre sonra temizlenerek yeniden açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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