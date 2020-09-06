Motosiklet hırsızlığı kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Cuma namazı için camiye giden Recep Zeyrek'e ait motosiklet, park halindeyken çalındı. Motosiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi 10'uncu Mobilya Sokak üzerinde meydana geldi. Recep Zeyrek, motosikletini sokak üzerine park edip, Cuma namazı için camiye gitti. Namazın ardından motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Zeyrek, polise haber verdi. Polis tarafından başlatılan soruşturmada olayın yaşandığı yerdeki güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik kameralarında hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin önce olay yerine gelip, kaldırımda oturarak çevreyi gözetlediği, sonrasında motosikleti alıp, gittiği görülüyor.

Polis motosiklet hırsızını bulmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-06 10:02:19



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