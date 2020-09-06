Bursa'da, ezan sesi duyulmayınca caminin minaresini yüksek binanın çatısına yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da, ezan sesi duyulmayınca caminin minaresini yüksek binanın çatısına yaptılar

DHA

Bursa'da, ezan sesi duyulmayınca caminin minaresini yüksek binanın çatısına yaptılar


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, yüksek binaların arasında kalması sebebiyle Mevlana Camisi'nde okunan ezan, mahallede yeterince duyulmayınca, caminin minaresi yıkılarak yüksek bir binanın çatısına yeni minare yapıldı. Caminin yanında olması gereken minarenin karşı binanın çatısında olduğunu görenler şaşkınlık yaşıyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan Mevlana Camisi'nin 1989 yılında yapımına başlandı. Yaklaşık 3 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından cami, 1992 yılında hizmet vermeye başladı. Gittikçe artan nüfus ve yeni yapılaşmalar ile birlikte cami yüksek binaların arasında kaldı. Minaresi binalardan daha alçakta kalan camiden ezan okunduğu sırada mahallenin tamamına sesin gitmemesi ve şehre yabancı olan insanların cadde üzerinden geçerken caminin minaresini görememesi üzerine cami yönetimi harekete geçti. Mevcut minare yıkılarak, caminin karşısındaki Kur'an Kursu binasının çatısına yapıldı.
'CADDEDEN GEÇENLER DE MİNAREYİ GÖREMİYORDU'
Görenlerin ilk etapta şaşkınlık yaşadığını belirten Mevlana Cami imamı Cemil Sancar, "Camimizin yapımına 1989 yılında başlandı. 2-3 yıl içerisinde yapımı bitti. Mahalle kalabalık olunca kıblenin sağ tarafına doğru camiye yeni bir ekleme yaptık. Şu anda alt ve üst kısmı cemaatimize yetmektedir. Camimiz büyük, yüksek binaların arasında kalmış durumda. Mahallenin içinde kalmış, caddeden görünmüyor. Ses sistemi de mahallemize yeterince ulaşmıyordu. Camimiz ilk yapıldığında yan tarafında minaresi vardı. Daha sonra bu sebeplerden dolayı bu minareyi Kur'an kursumuzun üstüne aldık. Minare yüksekte kalınca ses sistemini daha da güçlendirdik ve mahallemizin her tarafına ses gitmeye başladı. Amacımız, ses sisteminin sesten dolayı az olması ve dışarıdan herhangi bir yerden caminin görünmemesiydi. Şimdi cadde üzerinde minareyi gören, caminin burada olduğunu anlıyor ve buraya geliyor. Görenler ilk etapta şaşırıyor ama sebebini söyledikten sonra olumlu bir şekilde karşılıyorlar. Yeni bir projemiz var. Eski minarenin olduğu yere, yeniden yapılması gündemde. Bunları istişare ederek ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini kararlaştıracağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2020-09-06 10:36:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastane yolunda böyle takla attı Bursa'da kaza yapan oğlunun yanına giden baba aracıyla böyle takla attı 7 yaşındaki oğluna araba çarptığı haberini alan acılı baba hastaneye gittiği sırada kaza yapıp takla attı
YEREL HABERLER Hastane yolunda böyle takla attı Bursa'da kaza yapan ...
Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: "Fiyatlar uçtu, başımız döndü" ÖTV oranları değişti, ikinci el otoda fiyatlar tekrar yükseldi
YEREL HABERLER Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: "Fiyatlar uçtu, ...
Türkiye'nin en büyüğü Bursa'da yükseliyor Orhaneli'deki eski maden sahası ağaçlandırıldı, Orman Genel Müdürlüğü bölgeyi Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük ağaçlandırma sahası ilan etti Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'nın dağ yöresinde 1 milyon 700 bin fidanı toprakla buluşturduklarını açıkladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyüğü Bursa'da ...
İnegöl’e 10 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi
YEREL HABERLER İnegöl’e 10 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi
Çocuklarının geleceğini düşünen aileler, sağlığını düşünmüyor Sınav sırasında korona unutuldu, sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Çocuklarının geleceğini düşünen aileler, sağlığını ...
(Özel) Bursa'da lüks telefonun bataryası böyle patladı Telefonun bataryası alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da lüks telefonun bataryası böyle ...
Motosiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı kamerada
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeride uçtu, 3 araç birbirine girdi Otomobil refüjü aştı, karşı şeride geçti
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeride uçtu, ...
Otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı
Sosyal medyada kıskançlık kavgasında eşini 9 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Sosyal medyada kıskançlık kavgasında eşini 9 yerinden ...
Kıskançlık krizine girdi, balkonda eşini 9 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Kıskançlık krizine girdi, balkonda eşini 9 yerinden ...
Sanatçı Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesinde konakladı
YEREL HABERLER Sanatçı Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesinde ...
Bursa'da kayıp genci arama çalışmalarına ara verildi
YEREL HABERLER Bursa'da kayıp genci arama çalışmalarına ara verildi
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor (2)
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor (2)
Otomotiv pazarının lideri Fiat oldu
YEREL HABERLER Otomotiv pazarının lideri Fiat oldu
6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor
Bursa’da 6 gündür kayıp olan genç ormanlık alanda aranıyor
YEREL HABERLER Bursa’da 6 gündür kayıp olan genç ormanlık alanda ...
Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor (2)
YEREL HABERLER Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor ...
50. sanat yılında Başkan Aktaş’ı çizdi
YEREL HABERLER 50. sanat yılında Başkan Aktaş’ı çizdi
İnegölspor Beşiktaş'ın orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı Erdem Seçgin İnegölspor'da
YEREL HABERLER İnegölspor Beşiktaş'ın orta saha oyuncusunu 1 ...
Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale ...
Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın Olay yerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X