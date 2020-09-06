Tek teker üzerinde ölüme davetiye çıkardı Geçen hafta motosikletle 2 kişinin öldüğü yerde ölüme böyle meydan okudu

Bursa’da motosiklet üzerinde seyreden iki kişi, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyerek ölüme davetiye çıkardı. Geçen hafta aynı yolda 2 kişinin öldüğü motosiklet kazasını görmezden gelen motosikletliyi cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Olay, Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Kültürpark Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Bursa’da ulaşımın kalbi noktasında olan ve günde on binlerce aracın geçtiği BursaAnkara yolunda motosikleti görenler gözlerine inanamadı. Yanından geçen onlarca araca aldırış etmeyen motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde metrelerce yol katetti. Kendisinin ve yanında bulunan arkadaşının canını hiçe sayarak motosikletiyle ön kaldıran sürücü, arka kısmında bulunan arkadaşının da kendisini arkaya yaslayarak demir bariyerlerden destek alması ile seyrine devam etti.

Aynı yerde geçen hafta yaşanan motosiklet kazasında 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı görüntüler hala sıcaklığını korurken böyle görüntülerin devam etmesi görenleri hayrete düşürdü. Yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

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