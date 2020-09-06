Enes´in ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına acılı babadan tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enes´in ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına acılı babadan tepki

DHA

Enes´in ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına acılı babadan tepki


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde Enes Güler (10), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bilirkişi raporuna göre, Enes'in yüzde 100 kusurlu bulunduğu kaza sonrası tutuklanan sürücü Kerim Akgün, serbest bırakıldı. Baba Yusuf Güler, karara tepki göstererek, "Bilirkişi raporunda yüzde 100 kusuru bize vermişler. Neye nazaran bu karar çıkmış? Acımızı yaşayamıyor, adalet arıyoruz" dedi. Akgün, kaza sonrası gözaltına alındıktan sonra da serbest bırakılmıştı. 
Kaza, 9 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında, İznikBursa yolundaki Mustafalı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Enes Güler'e, Kerim Akgün'ün kullandığı 54 TH 587 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Enes, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin arından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kerim Akgün ise gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hastanede tedaviye alınan Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 gün sonra hayatını kaybedince Akgün de yeniden gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
YENİDEN SERBEST BIRAKILDI
Kazayla ilgili bilirkişi raporu, 20 Ağustos'ta savcılığa teslim edildi. Bilirkişi raporunda, Enes'in yüzde 100 kusurlu gösterilmesi üzerine cezaevinde tutuklu bulunan Kerim Akgün, aynı gün serbest bırakıldı. Bilirkişi raporuna ve Akgün'ün serbest bırakılmasına baba Yusuf Güler tepki gösterdi. 
'ŞOK GEÇİRDİK'
Karara anlam veremediğini ve konuyla ilgili avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Yusuf Güler, "Çocuğuma vurup, 10 yaşındaki oğlumu öldürdüler. Çocuğum geri gelmeyecek. Biz acımızı yaşayamadık. Acımızı yaşayamıyor, adalet arıyoruz. Sürücünün serbest bırakıldığını öğrenince şok geçirdik. Nasıl serbest bırakılabilir? Yavruma vurdu, 3-4 gün içeride kaldı ve çıktı. Bilirkişi raporunda yüzde 100 kusuru bize vermişler. Bilirkişi neye nazaran bu kararı çıkarmış, bilmiyoruz. Serbest bırakıldığını avukatımız söyledi. Biz bunu 10 gün sonra öğrendik. Konu hakkında avukatımızdan hakkımızı aramasını talep ettim" dedi.
AVUKAT: RAPOR JET HIZIYLA HAZIRLANMIŞ
Bilirkişi raporunun hızlı ve hatalı hazırlandığını iddia eden avukat Volkan Şahin, şöyle konuştu:
"Kaza tarihinden itibaren şüpheli gözaltına alınmış, çocuğun hayati tehlikesi olmasına rağmen şüpheli serbest bırakılmıştır. Akabinde müvekkillerim konuyla ilgili şikayette bulunmak istemişlerse de şikayetleri alınmamış. Enes'in ölümünün ardından şüpheli tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bundan sonraki süreç yargıda alışkın olmadığımız kadar hızlı ilerlemiştir. Ayın 17'sinde bilirkişiye giden rapor, 20'sinde Enes'e tam kusur yüklenmek kaydıyla rapor jet hızıyla geri dönmüş ve şüpheli serbest bırakılmıştır. Bilirkişinin yazdığı raporda kaza günü kolluk kuvvetleri tarafından tutulan tutanakta açıkça belirtilen hususlar yer almamıştır. Rapor jet hızıyla savcılığa sunulmuştur. 20 kiloluk bir çocuğun, 40 kilometre hızla gelen bir aracın çarpması sonucu araçta bırakılacak hasar herkesin malumudur. Kazanın yapıldığı araç pert durumuna gelmiştir fakat bilirkişi araçtaki pert durumunu, '50 kiloluk bir kişiye aracın çarpması durumunda bu hasarın oluşması normal' şeklinde bir incelemede bulunmuştur. Ama Enes 10 yaşında, 20 maksimum 25 kilo. Bunun dışında sadece şüphelinin beyanları doğrultusunda bir değerlendirme yapılmış, olaya tanıklık eden tek tarafsız tanığın beyanları hiçe sayılmıştır." 
Hatalı olduğunu iddia ettiği bilirkişi raporuyla savcılığın da yanlış yönlendirdiğini savunan Şahin, "Biz de ilgili mercilere başvurumuzu yaparak dosyadan savcının alınmasını ve yeni bir savcının atanmasını talep ettik. Bu süreçte konuyla ilgili bir değişiklik yaşanmadı. Bunun yanında bilirkişinin, bu kadar önemli konuda, bu kadar hızlı, inceleme ve detaydan uzak rapor vererek, savcılığı da yanlış yönlendirdiği ortadadır" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2020-09-06 11:33:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelecek endişesi koronayı unutturdu Bursa'da KPSS'ye girenler, korona virüs tedbirlerini hiçe saydı Sınava girenler geniş tedbirler eşliğinde sınıflara alınırken, okul dışında bekleyen yakınları koronaya davetiye çıkardı
YEREL HABERLER Gelecek endişesi koronayı unutturdu Bursa'da KPSS'ye ...
Tek teker üzerinde ölüme davetiye çıkardı Geçen hafta motosikletle 2 kişinin öldüğü yerde ölüme böyle meydan okudu
YEREL HABERLER Tek teker üzerinde ölüme davetiye çıkardı Geçen hafta ...
Kayapa, düğün salonu ve hamama kavuşacak
YEREL HABERLER Kayapa, düğün salonu ve hamama kavuşacak
Bursa'da, ezan sesi duyulmayınca caminin minaresini yüksek binanın çatısına yaptılar
YEREL HABERLER Bursa'da, ezan sesi duyulmayınca caminin minaresini ...
Hastane yolunda böyle takla attı Bursa'da kaza yapan oğlunun yanına giden baba aracıyla böyle takla attı 7 yaşındaki oğluna araba çarptığı haberini alan acılı baba hastaneye gittiği sırada kaza yapıp takla attı
YEREL HABERLER Hastane yolunda böyle takla attı Bursa'da kaza yapan ...
Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: "Fiyatlar uçtu, başımız döndü" ÖTV oranları değişti, ikinci el otoda fiyatlar tekrar yükseldi
YEREL HABERLER Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: "Fiyatlar uçtu, ...
Türkiye'nin en büyüğü Bursa'da yükseliyor Orhaneli'deki eski maden sahası ağaçlandırıldı, Orman Genel Müdürlüğü bölgeyi Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük ağaçlandırma sahası ilan etti Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'nın dağ yöresinde 1 milyon 700 bin fidanı toprakla buluşturduklarını açıkladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyüğü Bursa'da ...
İnegöl’e 10 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi
YEREL HABERLER İnegöl’e 10 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi
Çocuklarının geleceğini düşünen aileler, sağlığını düşünmüyor Sınav sırasında korona unutuldu, sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Çocuklarının geleceğini düşünen aileler, sağlığını ...
(Özel) Bursa'da lüks telefonun bataryası böyle patladı Telefonun bataryası alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da lüks telefonun bataryası böyle ...
Motosiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı kamerada
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeride uçtu, 3 araç birbirine girdi Otomobil refüjü aştı, karşı şeride geçti
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeride uçtu, ...
Otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı
Sosyal medyada kıskançlık kavgasında eşini 9 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Sosyal medyada kıskançlık kavgasında eşini 9 yerinden ...
Kıskançlık krizine girdi, balkonda eşini 9 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Kıskançlık krizine girdi, balkonda eşini 9 yerinden ...
Sanatçı Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesinde konakladı
YEREL HABERLER Sanatçı Deniz Seki 15 bin dolarlık kral dairesinde ...
Bursa'da kayıp genci arama çalışmalarına ara verildi
YEREL HABERLER Bursa'da kayıp genci arama çalışmalarına ara verildi
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor (2)
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor (2)
Otomotiv pazarının lideri Fiat oldu
YEREL HABERLER Otomotiv pazarının lideri Fiat oldu
6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor
Bursa’da 6 gündür kayıp olan genç ormanlık alanda aranıyor
YEREL HABERLER Bursa’da 6 gündür kayıp olan genç ormanlık alanda ...
Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor (2)
YEREL HABERLER Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor ...
50. sanat yılında Başkan Aktaş’ı çizdi
YEREL HABERLER 50. sanat yılında Başkan Aktaş’ı çizdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X