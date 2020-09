Şoförlere ‘güvenli sürüş eğitimi’

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 saat esasıyla çalışan ve gece gündüz demeden uzun mesafeler kat eden Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki şoförlere yönelik ‘güvenli ve defansif teknikleri’ eğitimi düzenledi.

Ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan personelin daha donanımlı hale gelebilmesi amacıyla eğitim programları düzenliyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından 7/24 esasıyla uzun ve kısa mesafe demeden Türkiye’nin her yerine cenazeleri ulaştıran personele yönelik ‘Güvenli ve defansif teknikleri’ eğitimleri verildi. Trafikte yaşanacak olumsuzlukları en aza indirmek ve trafik kazalarına sebep olabilecek durumları ortadan kaldırmak amacıyla verilen eğitimlerden, bir hafta boyunca toplam 30 personel yararlandı. Uzman isimlerden teorik ve pratik eğitimler alan personele, bizzat sürücünün kendi algılarıyla oluşan ‘güvenli sürüş’ ile trafikteki diğer sürücülerin yaptıkları hataları tolere edici ‘defansif sürüş’ teknikleri anlatıldı.

Yunuseli Havalimanındaki uygulamalı eğitimde personelden, cenaze araçlarıyla engellere çarpmadan araç sürmeleri istendi. Uzmanların denetiminde direksiyona geçen şoförler, verilen talimatlara uyarak eğitimi tamamladı.

Türk Sürüş Akademisi Genel Müdürü ve Fahri Trafik Müfettişi Selçuk Dedeoğlu, teorik ve pratik eğitimlerde ‘güvenli’ ve ‘defansif’ sürüşün aktarıldığını söyledi. Sürücülerin özellikle geceleri çok yolculuk yaptığını ve uzun yola gittiğini belirten Dedeoğlu, uykusuzluk ve yorgunlukla mücadele teknikleri, hangi yiyeceklerin uyku getirip getirmediği, kronik hastalıkların etkileri konularında bilgiler verildiğini ifade etti. Eğitim başında ve sonunda iki adet test uygulandığını dile getiren Dedeoğlu, “Sürücülerimize ayrıca manevra hareketleri, geri geri park etme, yanaşma, direksiyon hakimiyeti, ABSESP frenleme teknikleri ve aracın verdiği tepkiler gösterildi. Eğitimin sonunda her sürücü hakkında değerlendirme raporu hazırlandı. Eğitimlerde hedef, daha bilinçli, daha bilgili ve doğru kararlar vererek hareket eden sürücüler olmalarıdır. Eğitimden sonra geldikleri mevcut durum da yönetime raporlanacaktır” dedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iyi ve acılı günlerinde her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatları doğrultusunda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki cenaze nakil araçları filosunu yenilediklerini hatırlatan Fidan, 24 saat çalışma prensibiyle vatandaşa hizmet edildiğini belirtti. Cenaze nakil araçların kullanacak personele yönelik güvenli sürüş teknikleri eğitimlerini de tamamladıklarını anlatan Fidan, gece gündüz demeden Bursalılara hizmeti sürdüreceklerini ifade etti.

