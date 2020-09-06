Ormanlık alanda kaybolan genci arama çalışmaları 2'nci gününde de devam ediyor



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da 7 gündür kayıp olan Salih Geçgel'i (27) dün başlayıp ara verilen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde ormanlık alanda yeniden başladı.

Merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi´nde oturan Salih Geçgel, pazartesi günü evden çıktı. Geçgel'den bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Geçgel´in en son evinden 10 kilometre uzakta bulunan Ovaakça Mahallesi´nde görüldüğünü belirledi. Mahalleliyle görüşen polis, Geçgel´in sürekli yürüyerek, buraya geldiğini, kahvede oturup çay içtiğini ve daha sonra ormanlık alana girdiğini öğrendi. Ekipler bunun üzerine durumu arama ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI, 2'NCİ GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine AFAD, NAK, ANDA ve AKUT ekipleri, Geçgel´in en son görüldüğü bölgede dün arama çalışmalarına başladı. Havanın kararması üzerine ara verilen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Ormanlık alanda Geçgel'i bulmak için araziye giren ekipler, yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda arama çalışmalarına devam ediyor. Geçgel'in birkaç aydır psikolojik problemler yaşadığı ve sık sık evden ayrılarak uzun süre geri dönmediği öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-09-06 14:08:39



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