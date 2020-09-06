Bursa'da maske takmayan sürücü ile yolculara ceza

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uygulamada, maske kullanmayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegölYenişehir yolunda güven uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada araçlarda tek tek arama yapıldı. Uygulamada 15 sürücüye, maske kullanmadıkları gerekçesiyle toplam 13 bin 500 TL ceza yazıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-06 15:58:43



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