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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 yaşındaki çocuk inşaatta yarı baygın şekilde bulundu

İHA

4 yaşındaki çocuk inşaatta yarı baygın şekilde bulundu

Bursa'da inşaatı devam eden apartmana giren çocuklar, kafasında darp izleri bulunan bir çocuk görünce polise haber verdi. 4 yaşındaki çocuk hastanede yoğun bakıma kaldırılırken, onunla birlikte inşaat giren 10 yaşındaki çocuk polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere larakola götürüldü
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan çocuklar inşaatı devam eden binaya girdi. İnşaatta gezinmeye başlayan çocuklar, kanlar içerisinde yerde kalmış 4 yaşındaki Ahmet A. ile karşılaştı.Görgü tanıkları çocuklar durumu mahalleliye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başında darp izleri bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ahmet A. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek çocuk yoğun bakımına kaldırıldı. Başında ezilmeler bulunan ve yüksekten düştüğü için ağır yaralanan Ahmet A.'nın yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yakalandı
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın geçtiği inşaatta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ahmet A.'nın 10 yaşındaki Y.B. ile inşaata girdiğini belirledi. Bunun üzerine Y.B.'nin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruştutma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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