Ormanlık alanda kaybolan genci arama çalışmaları 2'nci gününde de devam ediyor (2)

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ARAMALAR SONLANDIRILDI

Ormanlık alanda Geçgel'i bulmak için araziye giren AFAD, NAK, ANDA ve AKUT ekipleri, yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda arama çalışmalarını gerçekleştirdi. Aramaların ikinci gününde de kayıp Geçgel'den bir ize rastlanılamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-09-06 20:07:23



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