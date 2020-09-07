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17 yaşındaki genci öldüren özçekim 35 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek feci şekilde can verdi

İHA

17 yaşındaki genci öldüren özçekim 35 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek feci şekilde can verdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda öz çekim yapmak isteyen 17 yaşındaki Talha Sülün 35 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte köydeki yakınlarına ziyarete gelen Talha Sülün arkadaşı Hakkı Okumuş ile birlikte Hacıahmet mahallesi Akkum mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak öz çekim yapmak istedi. Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü. Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Fotoğraf tutkusunun kurbanı olan Talha Sülün'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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