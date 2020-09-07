'Yol verme' tartışması, silahlı kavgaya dönüştü



Abdülselam UĞURİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA´da, iki grup arasında 'yol verme' nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga ani, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam, Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle ara sokaktan caddeye çıkan sürücü ile sokağa dönüş yapan başka otomobilin sürücüsü arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Araçlardan inen sürücü ve yolcular, tekme ve yumruklar ile birbirlerine saldırdı. Silah seslerinin de duyulduğu kavgada mahalleli, tedirginlik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından taraflar, araçlarına binerek, olay yerinden uzaklaştı. Polis, kavgaya karışan kişileri bulmak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı kavga ani, mahalleli tarafından balkonlardan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR-İsmail Hakkı SEYMEN

2020-09-07 09:50:34



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