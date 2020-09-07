Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu Bursa'da su doldurmaya giden 2 gence maske cezası

Bursa'da elektrik bisikletleriyle su doldurmaya giden iki gence polis maske takmadıklarından dolayı bin 800 TL ceza kesti.

Normalleşme sürecenin ardından vaka sayılarındaki artışlarla birlikte geçtiğimiz aylarda alınan kararla Bursa genelinde sokağa maskesiz çıkmak yasaklanmıştı. Bu kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletleriyle su doldurmaya giden Abdullah A. ve Ebu A. isimli iki şahsı durduran yunus ekipleri gençlere maskelerini sordu. İki genç evde unuttuklarını belirterek gidip alabileceklerini söylediler. Ancak polis ekipleri bu mazereti affetmedi. Abdullah A. ve Ebu A.'ya kurallara uymadığından dolayı toplam bin 800 TL idari para cezası kesti.

Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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