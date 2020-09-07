BESDER fuarı fırsata çevirdi

Bursa Estetik Sektörü ve Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, bu yıl ikincisi düzenlenen Kozmetik ve Güzellik Fuarı’nda çok sayıda üye kaydı yaptıklarını ve sektör temsilcileri ile önemli fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, 26 Eylül tarihleri arasında Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı’nı değerlendirdi. COVİD19’un kozmetik ve güzellik sektörünü ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Gülin Çifçi, fuarın yeniden canlanmaya vesile olacağına inandıklarını vurguladı. Dernek olarak fuar boyunca çok sayıda yeni üye kaydı yaptıklarını ve tüm katılımcılar ile birebir temasta bulunma şansı yakaladıklarını aktaran Çifçi; “Sektörümüz pandemi dönemi ile birlikte ciddi bir durgunluk sürecine girmişti. Fuar bize çok iyi geldi. Çok sayıda meslektaşımız ile görüşme fırsatı bulduk. Diğer sektör temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunduk. Üyelerimizle bir araya geldik. Çok sayıda yeni üye kaydı yaptık. Dernek olarak faydalı bir fuar sürecini geride bıraktığımıza inanıyoruz” diye konuştu.

"Bu süreci hep birlikte atlatacağız"

Güzellik sektörünün hareketli ve değişken olduğunun altını çizen BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, COVİD19 virüsünün hem sektörü hem de sektör temsilcilerini olumsuz etkilediğini kaydetti. 2019 yılı için hazırlanan tüm plan ve projelerin sekteye uğradığını aktaran Gülin Çifçi; “Güzellik merkezleri, kuaförler ve diğer sektör temsilcileri bir an önce bu yılı atlatmak istiyor. 2019 sadece bizim için değil, tüm dünya için zor bir yıl oldu. Ancak hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Eğitimler, projeler ve diğer organizasyonlarımızı online ve benzeri yöntemler ile sürdürmeye gayret ediyoruz. Bir an önce pandemi sürecini geride bırakmak ve hayatımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.