Yıldırım yeşil kimliğine kavuşuyor

Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirdiği fidan ve çiçek dikimi ile ilçenin çehresini değiştiriyor.

Uludağ’ın eteklerine kurulmuş, vadilerle bezenmiş yapısıyla Bursa’nın doğal güzelliklere sahip önemli bir merkezi olan Yıldırım’da yeşil alan miktarını artıracak çalışmalar sürüyor. Yıldırım Belediyesi, ilçenin güzelliğine güzellik katıyor. Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları ile 11 bin 44 adet ağaç ve çalı fidanını toprakla buluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, aynı dönemde peyzaj uygulamaları kapsamında 9 bin 291 çiçek ekimi gerçekleştirerek ilçeyi renklendirdi. Ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme gibi çalışmalar da yürüten ekipler yeşil alanların bakımını yaparak ağaç ve çiçeklerin sağlıklı kalmasını da sağlıyor. İki aylık dönemde çocuk oyun, spor ve dinlenme parklarında çalışmalar da gerçekleştiren ekipler, 79 bank, 20 masa, 4 pergola, 123 çöp kovası, 4 basketbol potası, 24 çocuk oyun ekipmanı ve 12 spor ekipmanını da parklara yerleştirdi.

Yıldırım’da yeşil seferberlik başlatarak ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını en az 1 metrekare artırarak 650 bin metrekarenin üzerinde yeni yeşil alan kazandıracaklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “658 bin nüfuslu Yıldırım ilçemize 658 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız. Biten, çalışmaları devam eden ve proje aşamasında olan parklarımız var. İnşallah dönem sonuna kadar Büyükşehir Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapacağı millet bahçesi ile beraber yeşil alan miktarımızı kişi başı en az bir metrekare arttırmış olacağız. Bu da şehrimizin yeşil Bursa kimliğine yeniden kavuşması adına ve hemşehrilerimizin nefes alacakları ortamların oluşması adına önemli bir çalışma” dedi.

Yıldırım’ın sürdürülebilir çevre stratejisi kapsamında mevcut park ve bahçelerin bakımlarının belirli aralıkla yapıldığını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarını belirtti. Şehirlerin zenginliğinin parkların ve yeşil alanların fazlalığı ile doğru orantılı olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan devam ettiriyoruz. Ayrıca şehrimize yeni parklar, mesire yerleri ve yeşil alanlar kazandırmak adına projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda geride kalan iki ayda ekiplerimiz 11 bin 44 adet ağaç ve çalı fidanı dikerken, 9 bin 291 çiçek ile de Yıldırım’ı renklendirdi. Yıldırım’ı yeniden ‘yeşil’ kimliğine kavuşturmak adına bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına fasılasız devam edeceğiz” diye konuştu.

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