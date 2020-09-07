Araç yandı, sürücü son anda kurtuldu



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde, Orhangazi Karsak kavşağı yakınlarında seyir halindeki araç, bir anda yanmaya başladı. Sürücüsünün, son anda içinden çıktığı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Karsak Kavşağı yakınlarında Gedelek Viyadüğü üzerinde çıktı. Muzaffer Kutlu yönetimindeki 34 VE 0208 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle ön bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü Muzaffer Kutlu, hemen aracı emniyet şeridine çektikten sonra araçtan inmeyi başardı. Bir anda alevler arasında kalan araç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2020-09-07 14:57:24



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