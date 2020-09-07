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Yaralı halde, oğlunu bir an bile kucağından bırakmadı

DHA

Yaralı halde, oğlunu bir an bile kucağından bırakmadı


Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), (DHA)GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yağışlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişilik aile ölümden döndü. Aynı aileden 2´si çocuk 4 kişinin yaralandığı kazada annenin, 3 yaşındaki kendisi gibi hafif yaralı olan oğlunu ambulansta ve ambulanstan inerken bile kucağından bırakmaması dikkat çekti.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bursa yönünden İstanbul'a doğru gitmekte olan Dilavet Uçar (38) yönetimindeki 34 BSD 998 plakalı lüks otomobil, Orhangazi Kavşağı yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Dilaver Uçar, eşi Özlem Koç Uçar (34), 3 yaşındaki kızları Aren Uçar ve 1 yaşındaki oğulları Arda Uçar hafif yaralandı. Yaralı Uçar ailesi için olay yerine ambulans çağrıldı. Kazada yaralanan anne Özlem Koç Uçar, 3 yaşındaki kendisi gibi hafif yaralı olan oğlunu ambulansta ve ambulanstan inerken bile kucağından bırakmadı. Uçar ailesi ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırılarak burada tedaviye alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2020-09-07 15:00:40

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