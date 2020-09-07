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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alinur Aktaş: "Bursaspor hepimiz için değerli ve önemli"

İHA

Alinur Aktaş: "Bursaspor hepimiz için değerli ve önemli"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleriyle birlikte yaptığı Bursaspor ziyaretinde yeni yönetime başarılar diledi. Başkan Aktaş, Bursaspor’un şehirde yaşayan herkes için önemli bir değer olduğunun altını çizdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz günlerde Bursaspor başkanlığına seçilen Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özlüce Tesisleri’ndeki ziyarete, Bursa milletvekilleri Osman Mestan, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve seçilen Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa Er ve ekibi için yeni sürecin hayırlı olmasını diledi. Bursa’nın güzel ve özel bir şehir olduğunu ve bünyesinde önemli değerleri barındırdığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, bunlardan birisinin de Bursaspor olduğunu belirtti. Bursaspor’un 2010 yılında Türkiye liglerinde bir ilki başararak 4 takım dışında şampiyon olan ilk kulüp olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, aynı Bursaspor’un 10 sene sonra bir alt ligde yer aldığını ve bazı mali sıkıntılar içerisinde olduğunu belirtti.

"Bursaspor'un her zaman başarılı olmasını arzuluyoruz"
Sıkıntılı ve buhranlı süreçte göreve talip olan Erkan Kamat ve ekibini kutlayan Başkan Aktaş, "Bursaspor hepimiz için değerli ve önemli. Bu yük ve sorumluluğun her birimizin üzerine vebal olduğunu unutmamak gerekir. Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ve Yıldırım belediyeleri, milletvekillerimiz ve siyasi büyüklerimiz Bursaspor için hiç geri durmadılar. Ellerinden gelen gayreti ortaya koydular. Ama sorun, ciddi ve büyük. Dolayısıyla bu manada şehrin tüm dinamikleri kesinlikle elini taşın altına sokmalıdır. Süreç, doğru ve sağlıklı bir şekilde sevk ve idare edilsin. Uygulanan strateji gereği öze dönüş noktasında bir yaklaşım görüyorum. Bence de doğru bir yaklaşımdır. İnşallah başarılı ve muvaffak olunur. Gönlümüz Bursaspor’un her zaman başarılı olmasını arzuluyor" şeklinde konuştu.

"İnşallah Bursaspor gelecek sezon başarılı olur"
Gerek belediye başkanları gerekse milletvekilleriyle birlikte Bursaspor’u yöneten değil destek ve katkı veren boyutta olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, takımın hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösterdiklerini ifade etti. Hamasi nutuklardan ziyade ayağı yere basan projelerle Bursaspor’un yanında olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, ”Örnek olarak Milli Emlak’a ait bir araziye ‘rezidanslar veya apartmanlar dikelim de Bursaspor'u kurtaralım’ gibi aslı astarı olmayan projelerden ziyade, yere sağlam basan projeleri konuşmayı tercih ettik. Karınca kararınca destek olduk. Kolaylıklar diliyorum. Zor bir sürece talip oldunuz. Şehir bu manada sizlere minnettar. Bütün şehri işin içerisine çekmek, bütün şehre bu heyecanı hissettirmek sizi daha güçlü kılacaktır. Ama yine birkaç kişinin üzerine kalan yüke dönüşürse, daha da olumsuza giden bir tablo ortaya çıkar. Tekrar seçilen başkanımıza ve yönetimine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki sezon Bursaspor başarılı olur. Bir an evvel ait olduğu lige döner. Tabii ait olduğu lige dönmek kadar Bursaspor'un sürdürülebilirliği ve uzun vadeli bir planlama yapabilmesi çok önemli" diye konuştu.

Başkan Erkan Kamat: "Önümüzdeki günlerde güzel müjdeler verebiliriz”
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Göreve geldikleri gibi ciddi konuları gündemlerine alarak görüşmeler yaptıklarını söyleyen Kamat, "Bursaspor Kulübü'nün içinde bulunduğu havayı süreç içerisinde tamamen dağıttığımızı bildirmek isteriz. Çok olumlu gelişmeler var. Personelden teknik ekibe ve futbolculara kadar destek olan herkese teşekkür ediyorum. Sadece ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımın veya birkaç kişinin ciddi desteğiyle Bursaspor'un bu çıkmaz durumdan çıkabileceğini asla kimse aklına getirmesin. Bursa'nın bu konuda kenetlenmesi lazım. Bu sene mutlak suretle önemli başarıları elde edip Süper Lig'e çıkacağız. Daha sonra düzenli planlamalar yapıp, önümüze bakmak zorundayız. Bursa'da birlik ve beraberliği sağlayabilirsek, bizler de şevkle çalışacağız. Yapılandırma gibi bazı önemli konularda görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki günlerde onlarla ilgili güzel müjdeler verebiliriz" açıklamasını yaptı.
Ziyaretin sonunda Bursaspor Başkanı Erkan Kamat tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekilere, yeni sezon formalarından hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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