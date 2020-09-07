Bursa'da yerel gazete sahibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı (2)

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

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ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİ

Bursa´da bir yerel gazetenin sahibi olan Necmi İ.(40), polis ekiplerince rüşvet, şantaj ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı. Necmi İ., sorgulanmak üzere Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü´ne getirildi. Emniyete girerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Necmi İ., "Şüpheli olarak gözaltındayım. Yazdığım yazılardan dolayı şu an gözaltındayım. Gerçekler elbet ortaya çıkacaktır" dedi.Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2020-09-07 19:42:56



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